Neymar quebra silêncio e diz que sentiu lesão 2 dias após virar madrugada na Sapucaí no Carnaval

Neymar usou a sua rede social para quebrar o silêncio sobre a polêmica do fim de semana, onde não saiu do banco de reservas na eliminação do Santos para o Corinthians na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Segundo o camisa 10 do Peixe, ele sentiu um incômodo na coxa esquerda na quinta-feira, dois dias depois de ter ido com amigos do próprio Santos e a esposa Bruna Biancardi na Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde foi madrugada adentro vendo os desfiles de escola de samba.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros...mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje, fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos”, postou Neymar, em um story em seu Instagram.

Neymar postou story explicando por que não jogou pelo Santos Foto: Instagram/ @NeymarJr

PUBLICIDADE O craque do Santos foi para o banco de reservas mesmo sabendo que não jogaria por não apresentar condições de jogo devido à lesão na coxa. Neymar saiu antes do fim do jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo, pelas quartas de final do Paulistão, e foi direto receber tratamento na coxa esquerda por ter sentido uma lesão. Ao longo da semana, ele não participou dos treinamento do Peixe na preparação para enfrentar o Corinthians devido ao problema.

“Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses”, enfatizou Pedro Martins, CEO do Santos. “É um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. A gente precisa ter o Neymar bem para a temporada toda. Foi uma decisão dura e difícil, mas pensando no bem do atleta”.

Na quinta-feira, Neymar apareceu na lista de Dorival Júnior na convocação da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 20 e 25 de março, contra Colômbia e Argentina, respectivamente.

“A única coisa que foi pensada foi o desconforto. Eu penso no Santos, e não na seleção brasileira. Eu não poderia arriscar. Uma promessa que nos temos é fazer de tudo para que o Neymar não se lesiona”, disse o técnico Pedro Caixinha, após o jogo.