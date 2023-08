Neymar quer deixar o PSG ainda nesta janela de transferências, informa jornal francês

A janela de transferências do Paris Saint-Germain ganhou novos ingredientes nesta semana, e bem quentes. Com Mbappé afastado da equipe por não renovar seu vínculo ou assinar com outro clube ainda neste ano, a novela Neymar volta à tona. Neste domingo, após a pré-temporada da equipe na Ásia, o atacante teria informado seu estafe e o clube parisiense do seu desejo de deixar a França ainda neste mês.

A informação é do jornal francês L’Équipe. De acordo com a publicação, Neymar decidiu permanecer no PSG, onde tem contrato até junho de 2027, nos últimos anos, apesar de seu estafe desejar um retorno do atacante à Espanha ou uma investida a outros mercados da Europa. Ele tem 31 anos. A situação se modificou nessa janela, após a saída de Messi e as controvérsias com Mbappé. O brasileiro também sabe que não tem a torcida ao seu lado.

Neymar deseja deixar o PSG ainda nesta janela de transferências. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

O Barcelona é o principal destino de Neymar. Pelo menos é o que ele quer. Recentemente, o clube espanhol negociou o atacante francês Ousmane Dembelé com ao PSG; a saída do jogador possibilita que a equipe espanhola tenha a verba necessária para recontratar o brasileiro ainda em agosto. A janela de transferências do futebol europeu se encerra no dia 1º de setembro.

Neymar comunicou sua vontade ao presidente Nasser Al-Khelaifi no último domingo. Junto ao mandatário do clube, informou seu desejo de deixar a França. O atacante esteve fora de ação nos últimos cinco meses por causa de lesão no tornozelo. Além disso, a mudança de comando da equipe, com a chegada do treinador Luis Enrique, faz com que Neymar tenha que se adaptar a um novo estilo de jogo.

Nas últimas temporadas, ele foi alvo de protestos de torcedores do PSG. Isso também pesa em sua decisão. Em diversos momentos, como ele conta no documentário “Neymar: O Caos Perfeito”, da Netflix, esteve próximo de retornar ao Barcelona, principalmente no início da temporada 2019/2020. O sucesso esportivo da equipe, que chegou à final da Champions League naquele ano, estendeu seu vínculo com o clube.

Além disso, Neymar e seu pai se encontraram, no último fim de semana, com o empresário israelense Pini Zahavi, que foi peça fundamental para a ida do brasileiro ao PSG em 2017, por 222 milhões de euros (R$ 880 milhões à época). O valor é, até hoje, o maior registrado em uma transferência. Não está descartada a possibilidade de Neymar ser afastado do time francês enquanto uma solução não for encaminhada.