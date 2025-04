Neymar rebate crítica de Neto: ‘Falastrão da TV brasileira’

De volta ao Brasil há poucas semanas, Neymar já se envolveu em polêmicas. Há um mês sem entrar em campo pelo Santos, o craque recebeu críticas de Neto, apresentador do programa “Donos da Bola”, da Band, na segunda-feira, e as rebateu em comentário nas redes sociais na noite de terça.

Neto falava sobre a presença do jogador em eventos diversos enquanto está lesionado e não pode jogar. Nos últimos dias, o meia santista participou do Carnaval do Rio em sua folga logo antes da semifinal do Paulistão contra o Corinthians — jogo do qual não participou alegando lesão —, teve o nome envolvido em uma acusação de mais um caso extraconjugal e, mais recentemente, esteve na estreia da Kings League Cup para acompanhar o time que preside, a Furia.

PUBLICIDADE “O cara não vai. O cara vai no pôquer dia 27, o cara vai no outro dia, vai não sei o que. E o Santos nada? Tá ele aí, tá torcendo no futebol de 7. O que é isso aí perto do Santos? Ele é jogador do Santos, ele joga o Campeonato Paulista, ele falou que ia jogar, ele foi. Tá machucado, com tudo isso?”, questionou Neto, na televisão. “Foi cortado da seleção, não jogou a final, foi para a [premiação] da Federação Paulista de Futebol por causa de um gol. Aí não joga e ninguém fala nada. Espera aí, o que ele tem para não jogar? Se ele tá machucado, ele pode fazer tudo isso? É isso que eu queria saber”, concluiu o ex-jogador do Corinthians.

Em resposta, Neymar comentou na publicação da página oficial do programa. “Bora dar Ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o jogador.

O apresentador, no programa desta quarta-feira, voltou a falar sobre o atacante. “Você jogou contra Inter de Limeira, Botafogo-SP e Novorizontino. Contra o Vasco, não joga. Contra o Corinthians, você pipoca. Nossa, que legal”, disse o apresentador. “Você tá há 31 dias (sem jogar). Muito obrigado por você responder os nossos pensamentos. Que você seja muito feliz.”

Neto não é o único que tem criticado o santista nos últimos tempos. Nesta semana, o As, jornal esportivo espanhol, escreveu que “Neymar volta a dar problemas no Brasil”. Disse o veículo que “embora o Santos tenha perdido para o Vasco da Gama, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão, o brasileiro, que não jogou devido a lesão, disputou no dia seguinte a Kings League com seu time”.