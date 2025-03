Neymar inicia duelo com o Corinthians pela semifinal do Paulistão no banco; veja escalação

O retorno de Neymar ao Santos foi premiado nesta semana com sua volta à seleção brasileira após quase um ano e meio. O craque vem tentando reencontrar seu bom futebol após passagem frustrada pelo Al-Hilal, Arábia Saudita. Titular em boa parte dos jogos desde que retornou à Vila Belmiro, o camisa 10, neste domingo, vai começar o duelo contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão no banco de reservas. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

PUBLICIDADE A notícia foi divulgada pelo próprio perfil do Santos nas redes sociais. O Estadão apurou o motivo da ausência de Neymar entre os titulares e o time praiano informou que o craque está com um desconforto na coxa esquerda e nem treinou durante a semana. Neymar vinha sendo titular em todos os compromissos do time, exceto pelo jogo de sua reestreia, contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Estadual. Na ocasião, o astro entrou no intervalo do duelo no lugar de Gabriel Bontempo e atuou por 52 minutos.

Poupado? Neymar inicia duelo com o Corinthians no banco de reservas Foto: Raul Baretta/Santos FC

Sua volta aos 11 iniciantes santistas aconteceu no jogo seguinte, com o Novorizontino, pela 8ª rodada do Paulistão, no dia 9 de fevereiro. Sua titularidade rompeu a marca indigesta de 481 dias sem iniciar uma partida. A última vez que Neymar tinha saído jogando, até então, havia sido na derrota da seleção brasileira para o Uruguai, por 2 a 0, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 17 de outubro de 2023. A data ficou marcada por sua séria lesão no joelho. Desde lá, foram apenas 3 participações em jogos, todas vindo do banco.

Publicidade

O jogo com o Corinthians deste domingo, dia 9, acontece na Neo Química Arena às 18h30 (horário de Brasília) e vale vaga para a final do Paulistão 2025. Neymar já enfrentou o Corinthians nesta temporada, no dia 12 de fevereiro, na vitória do time do Parque São Jorge por 2 a 1 em Itaquera. Yuri Alberto marcou duas vezes e Guilherme descontou para o clube praiano.

Escalação do Santos:

SANTOS - Gabriel Brazão, JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

Escalação do Corinthians: