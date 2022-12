Neymar retorna à seleção com gol e drible em juiz, mas ainda sem sua melhor forma

Ao anunciar na véspera que colocaria Neymar desde o começo da partida com a Coreia do Sul, Tite justificou que prefere a utilização de seu melhor jogador desde o início. Nesta segunda, o craque do PSG foi algo próximo do que se espera dele, ao menos na primeira parte do jogo: decisivo, participativo e driblador. Marcou um gol de pênalti, igualou marcas de Pelé e Ronaldo, e demonstrou que, se ainda não está no mesmo patamar de antes da lesão no tornozelo, está quase pronto para voltar a liderar o Brasil na Copa do Mundo. Não à toa, foi escolhido pela Fifa como o melhor da partida.

Leia também Dancinhas e memes ganham a internet em comemoração dos gols do Brasil

Contra os coreanos, Neymar recebeu sua primeira bola aos dois minutos de jogo. Dominou, viu um marcador chegar para roubá-lo e deixou a bola se ir. Se não tivesse o receio (esperado) por estar dividindo uma bola em campo após 11 dias de recuperação, certamente teria corrido para tentar recuperá-la.

Neymar em ação contra a Coreia do Sul; mesmo fora da forma ideal, foi importante ao Brasil e eleito o melhor em campo. Foto: Rungroj Yongrit/EFE/EPA

Oito minutos depois, Richarlison sofreu pênalti e Neymar teve seu nome gritado pelos torcedores. Raphinha pegou a bola para efetuar a cobrança, mas sabia que era Neymar quem deveria bater. Primeiro, porque ele é o cobrador oficial da seleção. Segundo, porque era a oportunidade de dar ao atacante a confiança extra que precisava. Neymar bateu, com aquela calma que beira à displicência, e marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar. Com ele, igualou Pelé e Ronaldo ao marcar em três Mundiais seguidos.

A partir daí, o melhor de Tite jogou parecido ao seu melhor estilo. Correu menos que o normal, mas buscou o drible e a verticalidade. Voltou para ajudar na marcação, e quando não tinha a bola tinha pelo menos um adversário ao seu encalço. Aos 27, tentou se livrar de dois marcadores e, com a bola dominada, trombou com o juiz Clément Turpin. Sem titubear, Neymar girou para o outro lado e se desvencilhou dos três.

Queda de rendimento

Publicidade

No segundo tempo, o rendimento de Neymar diminuiu junto com o do time. Fincado entre dois coreanos dez metros à frente da área, o atacante falhou ao tentar um passe de letra aos nove minutos, e depois ao tentar uma triangulação aos 15.

Foi mais ou menos a essa altura do jogo que o jogador começou a dar sinais de desgaste. Num intervalo de dois minutos, curvou-se três vezes para ajustar alguma coisa nas chuteiras e começou a trotar em campo. Aos 21, Neymar foi envolvido como raramente costuma ser, quando Moonhwan tocou a bola por entre as pernas do atacante e só não concluiu a caneta porque Junho jogou a bola à frente antes do segundo toque.

Dali até ser substituído por Rodrygo, aos 35 minutos, Neymar pouco apareceu. Parou de correr ao ataque e também parou de ir buscar o jogo na defesa. Naquele momento, a vitória já estava garantida e o retorno do craque, sacramentado. Foi uma boa volta de Neymar. Mas ele pode mais.