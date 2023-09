Neymar retorna e Fernando Diniz estreia em partida do Brasil contra a Bolívia pelas Eliminatórias

A Copa do Mundo de 2026 vai começar para o Brasil. O time nunca ficou fora de uma. Nesta sexta-feira, dia 8, a seleção entra em campo para enfrentar a Bolívia, às 21h45, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo é o primeiro de Fernando Diniz como técnico e pode marcar o retorno de Neymar após mais de nove meses longe da equipe.

Pouco mais de dois meses após o anúncio de sua contratação, Diniz terá seu primeiro jogo no comando da seleção brasileira. Depois de três treinamentos com o grupo, ele não esconde que, mesmo com o pouco tempo de trabalho, o saldo foi positivo e espera que a equipe se sinta à vontade durante os 90 minutos.

“É uma alegria muito grande estar aqui e tento levar as coisas de forma natural, porque é como levo a vida e foi por isso que estou. O foco do meu trabalho sempre foi promover o que tem de melhor para o jogador. Quero que os jogadores estejam à vontade para jogar e sintam prazer no jogo”, disse o técnico.

Diniz, como todos sabem, divide o seu trabalho na seleção com o do Fluminense. Seu contrato é até junho de 2024, quando a CBF diz que terá Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. “Acredito que essa maneira de ver o futebol fez com que eles (jogadores) se sentirem bem. Para o jogo contra a Bolívia, a minha principal cobrança vai ser que os jogadores se sintam bem em campo. Jogar bem te aproxima do bom resultado. Eles vão se conhecer e vão ficar cada vez melhor. Em todo lugar novo que chego, procuro sempre estabelecer boas conexões e esse período de convivência está sendo produtivo.”

Fernando Diniz foi elogiado pelo craque da seleção em coletiva Foto: Vitor_Silva

Em sua coletiva antes da partida de estreia, Fernando Diniz não confirmou o time titular. O único nome garantido pelo técnico foi o do goleiro Éderson, do Manchester City. Apesar disso, a primeira partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo deve marcar o retorno de Neymar. Após mais de 270 dias, o craque foi convocado e Fernando Diniz valorizou a presença dele no grupo.

“É um talento. Tipo de jogador que demora muito tempo para nascer outro. É muito fora da curva. Um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. A página mais bonita ainda tem de ser escrita e o Neymar merece muito respeito. Generoso com os companheiros e um cara extremamente positivo. A bola e ele foram feitos um para o outro”, comentou.

Sobre o adversário, o comandante não quis saber de favoritismo, usou a cautela como escudo diante dos questionamentos e garantiu que todas as precauções estão sendo tomadas. “Nunca levo o favoritismo para o vestiário. Temos de respeitar ao máximo. Nunca sabemos o que vai acontecer no jogo seguinte. A Bolívia tem um bom time, com bons jogadores e um treinador que sabe muito bem o que quer.”

MARCELO MORENO SE TORNA O MAIOR DA HISTÓRIA

Mais uma vez, Marcelo Moreno é o grande nome da seleção boliviana. Aos 36 anos, o atacante, com passagem por Cruzeiro e Grêmio no futebol brasileiro, chegará em 103 jogos pela equipe nacional, se atuar contra o Brasil, e se tornará o atleta com o maior número de partidas pela seleção, passando Ronald Raldes.

Moreno começa seu último ciclo de Copa do Mundo com a seleção tentando realizar seu maior sonho que é classificar o país para o Mundial. A última vez que a equipe boliviana se classificou para uma Copa foi em 1994, quando a equipe fez apenas um ponto em três jogos.

“É meu sonho. Na Bolívia, todo mundo sabe o quanto estou tentando classificar a seleção boliviana para o Mundial. Eu quero ir e trabalho todos os dias para que isso aconteça. Sempre que estou vestindo essa camisa, parece que me transformo, me sinto bem. Vamos atrás desse sonho”, comentou.

BRASIL X BOLÍVIA

