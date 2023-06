Neymar revela conversa com Messi antes de argentino fechar com Inter Miami: ‘Já sabia’

Companheiro de Lionel Messi no Barcelona e no Paris Saint-Germain, Neymar foi mais um a comentar sobre seu surpreendente acerto com o Inter Miami, dos Estados Unidos, confirmado nessa semana, e ele revelou que “já sabia” de tudo. De acordo com o atacante da seleção brasileira, o argentino, com o qual conversou sobre a negociação, não somente gostará da nova fase na MLS, o Campeonato Americano, como também “mudará” o futebol por lá.

Em entrevista ao canal NBA Brasil no YouTube, Neymar falou sobre sua proximidade com Messi e revelou que eles trocaram palavras sobre a transferência recém-concretizada. Segundo ele, viver em Miami será uma boa experiência para o amigo. Ele também considera a mudança para lá como uma “oportunidade”.

Neymar, grande amigo de Messi, revelou que "já sabia" da ida do argentino ao Inter Miami. Foto: Reprodução/Instagram

“Eu já sabia”, disse o brasileiro sobre o “mistério” das negociações do argentino”. “Messi é um dos meus melhores amigos e um presente que a bola me deu. A gente conversou e eu disse que ele ia ser muito feliz pela cidade, pela vida, e pela oportunidade que tem de viver e jogar aqui em Miami. Tenho certeza de que ele vai mudar toda a MLS”, completou.

Messi não é o primeiro jogador de renome a jogar na liga americana. Desde a última década, diversos atletas de sucesso nos grandes centros se transferiram para lá em etapas mais avançadas da carreira, como Bastian Schweinsteiger, David Villa e Gareth Bale. O Inter Miami é atualmente o último colocado na Conferência Leste da MLS e, com Lionel, espera dar um salto também na tabela, não somente nas vendas de camisas e ingressos.

Neymar, por sua vez, também tem o futuro indefinido na Europa. Desgastado no PSG, ele já teve seu nome ligado ao Manchester United na janela de transferências e até cogita uma volta ao Barcelona. No entanto, a mídia espanhola noticiou nesta sexta-feira, 9, que o clube catalão vê o negócio como inviável por questões financeiras.