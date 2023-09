Seleção brasileira: Neymar chega a Belém sozinho e com dúvidas sobre sua condição física

Neymar está de volta à seleção brasileira. Depois de levantar dúvidas quanto à sua permanência na equipe principal após a melancólica derrota para a Croácia na Copa do Catar, o camisa 10 se apresenta ao elenco de Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12, respectivamente.

Agora oficialmente de volta à seleção, as dúvidas que cercam Neymar têm a ver com a sua condição de jogo. O atacante estava machucado e sua convocação até chegou a ser contestada por Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, novo clube do craque. Ele tem treinado normalmente, mas ainda não foi utilizado pelo treinador português. E, mesmo em plenas condições de jogo, o futebol árabe tem caráter menos competitivo que as demais ligas europeias que Neymar está acostumado a atuar, colocando em cheque seu nível técnico.

Neymar chega a Belém sozinho para se apresentar à seleção brasileira. Foto: Vitor Silva/CBF

Além de tudo isso, o astro chegou a Belém com um curativo na mão direita. Mas isso não o impediu de distribuir autógrafos e posar para fotos com fãs na entrada do hotel onde a seleção está hospedada. Neymar chegou sozinho, sem a companhia de outros atletas convocados por Fernando Diniz. O técnico foi fundamental para o retorno do craque.

Além de Neymar, os jogadores que já se apresentaram à seleção são: André, Nino, Raphael Veiga e Lucas Perri, que inclusive já realizaram atividades no Mangueirão, estádio onde o Brasil vai encarar a Bolívia. As próximas chegadas previstas são de Alisson, Caio Henrique, Danilo, Éderson, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Ibañez, Matheus Cunha, Raphinha, Renan Lodi, Richarlison e Vanderson.

Mais cedo ainda nesta segunda-feira, o atacante Antony foi cortado e Gabriel Jesus convocado para seu lugar. O atacante do Manchester United está sendo acusado pela ex-namorada de agressão física. Uma reportagem do UOL foi ao ar em que ela mostra marcas de violência, como hematomas e cortes, e acusa o atleta de ser responsável. Antony negou as acusações, mas a CBF optou por cortá-lo.