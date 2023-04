Neymar se declara ao Santos no Instagram após visitar Vila Belmiro: ‘Ontem, eu queria morar ali’

Após assistir o empate sem gols entre Santos e Audax Italiano, do Chile, na Vila Belmiro, Neymar foi as redes sociais declarar seu amor ao ex-clube. “Ontem foi difícil expressar meu sentimento… hoje quando acordei eu sorria sozinho, de felicidade e lembrar que voltei a VILA BELMIRO após 10 anos”, relatou o atacante do Paris Saint-Germain em seu Instagram.

Na última quinta-feira, dia 20, o jogador compareceu ao estádio do Santos e assistiu ao jogo válido pela Copa Sul-Americana. Neymar se lesionou após o retorno da Copa do Mundo do Catar e está afastado dos campos enquanto se recupera do machucado no tornozelo.

Emocionado, o camisa 10 da seleção brasileira relembrou seus dias no Peixe e agradeceu o carinho da torcida. “O frio na barriga que senti ontem, foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo peixe… que sensação gostosa!”, disse. “Ontem, eu queria morar ali, naquele sentimento … frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano… quanta historia hein … OBRIGADO SANTOS, EU TE AMO.”

Neymar acompanhou a partida em um camarote ao lado do ex-jogador de futsal Falcão. O craque recebeu uma camisa retrô de presente do Santos. Nas redes sociais, o Santos registrou a chegada de Neymar. “O homem está em casa, está trajado e está muito bem acompanhado”, escreveu o clube.

A visita do jogador à Vila Belmiro faz parte de uma reaproximação do atleta com a equipe. O Santos fechou, no domingo, uma parceria com a Blaze, site de apostas esportivas online, com a ajuda de Neymar. A empresa é uma das patrocinadoras do atacante e estará nos uniforme dos times masculino e feminino profissionais do Santos. O clube deve receber R$ 22,5 milhões por ano com o acordo.