Neymar se diz ‘destruído psicologicamente’ após eliminação: ‘Vai doer por muito tempo’

Neymar foi o último jogador a deixar o estin Doha Hotel & SPA, onde a seleção brasileira ficou hospedada na capital do Catar. Ele deixou o hotel no início da noite deste sábado (pelo horário local) em um van branca e acenou para alguns poucos fãs que lá estavam para se despedir do ídolo.

A garotinha libanesa Leen, de 10 anos, foi com a sua mãe tentar um contato mais próximo com o ídolo. O máximo que ela conseguiu foi um aceno. “Eu queria um autógrafo. Se ele apertasse minha mão eu colocaria um plástico nela”, disse a menina. Ela vestia uma camisa do Brasil sem o nome do craque, mas com o número 10 dele nas costas.

Neymar balançou as redes contra a Croácia, mas não conseguiu evitar a eliminação do Brasil Foto: Darko Bandic/ AP

Neymar optou por não viajar no voo fretado que deixou Doha no início da tarde deste sábado (12h50 no horário local) com a maior parte da delegação e passou o dia com amigos e familiares neste sábado, dia seguinte à eliminação do Brasil na Copa do Mundo com revés nos pênaltis para a Croácia.

O atacante deixa o país-sede do Mundial por conta própria, em um voo particular, assim como fizeram Alisson, Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Éder Militão, Vinicius Junior e Bruno Guimarães, que saíram da concentração ainda na madrugada para ficar com seus familiares.

Ainda não há informações sobre quando o atacante viaja e qual será seu destino. O jogador tem compromisso com o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês dia 28 de dezembro contra o Strasbourg. A tendência é de que Neymar ganhe uns dias de folga antes de reapresentar ao PSG. Não se sabe se ele irá direto de Doha a Paris ou se passará um período no Brasil.

O atleta publicou um texto no Instagram em que lamenta a derrota nos pênaltis para a Croácia e a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, a mais sentida de sua carreira. Na publicação, ele detalha tudo o que sentiu assim que o árbitro apitou o final da partida, decretando a mais nova frustração do Brasil em um Mundial.

“Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10min e logo após caí no choro sem parar”, descreveu. “Vai doer por muuuuuito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia… Mas essa não era a vontade de Deus”, completou, antes de afirmar que “vai doer por muito tempo, muito tempo”.

Aos 30 anos, Neymar pode ter disputado sua última Copa. Ele deixou seu futuro na seleção em aberto ao dizer depois da eliminação para a Croácia que não era o momento ainda de tomar uma decisão.

“Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a seleção, mas também não digo 100% que vou voltar”, havia dito ele, que terá 34 anos na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

“Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente”, continuou.

Autor do gol do Brasil na prorrogação contra a Croácia, o camisa 10 foi um que mais sentiu a eliminação. Abatido, desabou em lágrimas no gramado e ficou alguns minutos sentado em campo, perplexo com o resultado. Teve de ser consolado por Daniel Alves e outros companheiros.

Ele é o principal batedor de pênaltis da equipe e fecharia a série de quinto cobranças, mas não teve a oportunidade porque Rodrygo e Marquinhos erraram suas tentativas e os croatas foram perfeitos da marca da cal.

No que pode ter sido seu último jogo de Copa do Mundo, Neymar foi às redes e igualou Pelé como maior artilheiro na história da seleção brasileira, nas contas da Fifa, que considera apenas jogos oficiais. São 77 em 124 jogos.

RODRYGO SE DESCULPA

Em publicação feita quase no mesmo momento que a de Neymar, o atacante Rodrygo também falou sobre seus sentimentos após a eliminação. Para ele, a dor teve um complicador a mais, pois desperdiçou a primeira cobrança de pênalti do Brasil. No texto, ele pede desculpas

“Desculpa. Com certeza, o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que tudo passa, e por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte… ‘Apenas mentes brilhantes passam por certas provações’ com certeza comigo não seria diferente, 21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena!” disse.

A continuação do texto mostra o quanto o jovem atleta ficou abalado, o que foi bastante visível ainda no gramado. Ele recebeu apoio de nomes experientes, como Neymar, e até do croata Luka Modric, que é seu companheiro no Real Madrid.

“Obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim. Fico me perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma ? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano pra chegar bem na copa e por que tinha quer terminar assim ? Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz! Mais uma vez, obrigado a todos e que em 2026 tudo seja diferente, continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada. Pátria Amada, Brasil”, finalizou.

