Neymar intensifica tratamento no hotel do Brasil, mas tem chances remotas de jogar as oitavas

ENVIADO ESPECIAL A DOHA (CATAR)-O atacante Neymar tem remotíssimas chances de estar de volta à seleção brasileira para a disputa das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, o jogador foi o único dos três lesionados que não foi ao CT para seguir o trabalho de recuperação desenvolvido pela equipe médica da seleção. Desde que se lesionou, na estreia do Brasil no Mundial, Neymar tem feito atividades apenas no hotel da seleção.

Se confirmar a primeira colocação do Grupo G - e, para tanto, basta um empate no jogo desta sexta diante de Camarões -, a seleção disputará as oitavas de final na próxima segunda-feira. Portanto, Neymar conseguiria fazer no máximo dois treinamentos com bola após uma pausa de nove dias antes do jogo, o que torna sua presença em campo bem improvável. Vale lembrar que, a partir da próxima fase, quem perder dá adeus à competição.

A recuperação dos dois laterais lesionados está mais bem encaminhada. Ainda que os médicos da seleção não deem previsão de retorno, tanto Danilo quanto Alex Sandro já realizam treinos leves no CT da seleção brasileira, no Grand Hamad Stadium.

Neymar ainda se recupera de uma lesão sofrida no ligamento lateral do tornozelo direito Foto: Giuseppe Cacace/AFP





Neymar sofreu lesão no ligamento lateral do tornozelo direito após torcer o pé no segundo tempo da vitória do Brasil diante da Sérvia. No mesmo jogo, o lateral direito Danilo machucou o tornozelo esquerdo - ele teve lesão no ligamento medial. Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, apesar de as lesões serem parecidas, o tratamento de cada um exige intervenções diferentes.

O lateral esquerdo Alex Sandro, por sua vez, sofreu uma lesão muscular no quadril esquerdo na segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, diante da Suíça. Desde que se machucaram, os três jogadores têm realizado treinos separados dos demais colegas de grupo.