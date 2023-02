Neymar sofre lesão no tornozelo direito, mas exame não indica fratura

Em nota divulgada pelo Paris Saint-Germain após a partida contra o Lille, válida pelo Campeonato Francês, foi confirmado que o atacante Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito. O atleta teve de ser substituído no segundo tempo após se lesionar.

A ressonância magnética feita no brasileiro, no entanto, não revelou qualquer tipo de fratura. O clube francês indicou que uma nova avaliação ligamentar será realizada em 48 horas para avaliar o estado da lesão. Ainda não há previsão de retorno a campo.

Neymar e Benjamin André disputam a bola durante partida entre PSG e Lille pelo Campeonato Francês. Foto: Christophe Ena / AP

Logo no início do segundo tempo do jogo, o brasileiro torceu o tornozelo direito após disputar a bola com o meio-campista Benjamin André. No chão, o camisa 10 da equipe parisiense se contorcia de dor e chorava por conta da torção. Ele teve de ser retirado de maca.

A lesão ocorre no mesmo lugar em que Neymar se machucou durante a Copa do Mundo de 2022 e, mais uma vez, o jogador brasileiro corre o risco de ficar de fora de uma partida decisiva da Liga dos Campeões. O jogo de volta contra o Bayern de Munique está marcado para o dia 8 de março.

Apesar da substituição, Neymar era um dos destaques do time parisiense. Com um gol e uma assistência, ele chegou a ser aplaudido pela torcida do PSG enquanto saia de campo. Sem o brasileiro, o Paris sofreu, mas garantiu a vitória com um gol de Lionel Messi no último minuto do jogo.