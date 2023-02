Neymar tem trajetória duramente criticada por jornal mexicano: ‘Rei de nada’

Neymar foi a capa do caderno de Esportes do jornal Reforma nesta quinta-feira, mas não por um bom motivo. A publicação detonou os últimos anos da carreira do craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, classificando o atleta como “rei de nada”.

“Nem toda a sua habilidade salva Neymar de driblar a hostilidade dos torcedores e da imprensa, que o criticam pelos maus resultados e pelos quase 500 milhões de euros que custou ao seu atual clube, algo nunca antes visto”, escreveu o periódico.

Leia também Neymar é criticado em programa de TV na França após derrota do PSG: ‘Maior fracasso da história’

Neymar não foi poupado de críticas pelo jornal mexicano 'Reforma' Foto: Stephane Mahe/REUTERS

Segundo a publicação, Neymar sempre acaba relegado nas suas tentativas de ser o craque de um time importante. O texto afirma que o brasileiro viveu à sombra de Lionel Messi no Barcelona, enquanto no PSG, tanto o craque argentino quanto Kylian Mbappé brilham mais do que o camisa 10.

A matéria ainda recorda as seguintes derrotas de Neymar com a camisa do Brasil. Além das eliminações nas quartas de final das Copas do Catar e da Rússia, o craque perdeu a final da Copa América para a Argentina, em 2021, e não participou da conquista da edição de 2019 por causa de uma lesão. “Na seleção, falhou nos momentos importantes”, escreveu o Reforma.

Palavras fortíssimas na capa do mexicano Cancha:

- "Neymar tentou ser o destaque de um time importante, mas acaba sempre sendo relegado"

- "No Barcelona viveu à sombra de Messi"

- "Na Seleção falhou nos momentos importantes"

- "No PSG, Mbappé e Messi brilham mais que ele" pic.twitter.com/bSDLzVRGZD — FutPapers (@futpapers) January 19, 2023

Esta é a segunda vez em menos de uma semana que Neymar é alvo de críticas da imprensa internacional. No domingo, o jornalista Daniel Riolo fez as declarações contundentes contra o brasileiro no programa After Foot, do RMC Sports, da França. Ele classificou o camisa 10 como o “maior fracasso da história do futebol” depois de Neymar não finalizar nenhuma vez na derrota para o Rennes, por 1 a 0, pelo Campeonato Francês.

“Ele zombou de todos os torcedores do PSG fazendo uma boa meia-temporada porque tinha uma Copa do Mundo para se preparar. Em termos de contratação, transferência, salário, é o maior fracasso da história da história do futebol”, detonou.

Neymar também não escapou das críticas do L’Équipe, principal diário esportivo da França. O brasileiro levou nota 3 pela atuação ruim diante do Rennes. “Preocupa a menos de um mês do jogo de ida das oitavas de final contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões”, publicou o jornal.