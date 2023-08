Neymar terá avião de R$ 1 bilhão com suíte e poltrona banhada em ouro na Arábia Saudita; veja vídeo

A ida de Neymar para a Arábia Saudita envolve dinheiro e regalias. Dono do terceiro maior salário do mundo, o novo camisa 10 do Al-Hilal também terá diversas benesses durante os dois anos que ficará no país. Entre as facilidades fechadas no contrato, o brasileiro terá direito a um avião, que pertence ao dono do clube saudita, avaliado em mais de R$ 1 bilhão. Será o transporte do jogador.

A aeronave é um Boeing 747-400 que pertence ao príncipe Al-Waleed bin Talal, dono de uma fortuna avaliada em quase R$ 80 bilhões. O avião foi comprado por Talal em 2003 por cerca de US$ 220 milhões, cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual, e passou por uma grande reforma antes que fosse disponibilizado para uso pelo integrante da família real saudita. Agora, ele também ‘será' de Neymar.

De acordo com informações da imprensa internacional sobre o contrato do atacante, o avião estará disponível para Neymar usar em suas folgas a fim de ir para qualquer lugar do mundo. A aeronave conta com uma suíte master no andar superior, espaço para sofás revestidos em couro e também uma espécie de poltrona real banhada em ouro. É muito luxioso. O avião foi usado para buscar o craque brasileiro na França antes de sua apresentação no Al-Hilal. Neymar gostou.

Avião de Neymar na Arábia Saudita vale mais de R$ 1 bilhão Foto: Reprodução redes sociais Al-Hilal

O príncipe saudita só permite que tenha acesso à suíte da aeronave pessoas autorizadas. Al-Waleed bin Talal utiliza o espaço para reuniões de negócios e para receber chefes de Estados e governantes do país e de fora. O Al-Hilal já usou a aeronave para algumas viagens, como a ida para a disputa do Mundial de Clubes deste ano. Os jogadores ficaram encantados com o luxo.

O Al-Hilal é um dos times que mais oferecem luxo e qualidade de estrutura para os jogadores na Arábia Saudita. A equipe é uma das quatro escolhidas pelo governo para receber investimento público e ter ainda mais dinheiro para poder contar com os melhores atletas do planeta. Além do time de Neymar, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, o Al-Ittihad, de Benzema, e o Al-Ahli, de Roberto Firmino, fazem parte do grupo.

Neymar já tem um avião particular. Ele usava a aeronave para suas viagens em dias de folgas e necessidades mais urgentes. Vivia dando carona para amigos jogadores, como os da seleção brasileira. Não se sabe se ele vai continuar voando com seu próprio jato ou se vai aceitar as ofertas do príncipe saudita. O jogador sempre preferiu decidir ele suas viagens tanto para outras cidades da Europa quanto para o Brasil. Ele foi convocado para a seleção brasileira, que tem compromissos nas Eliminatórias da Copa de 2026 em setembro. Por ora, ele se recupera de lesão no Al-Hilal.