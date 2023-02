Mãe de Neymar é detonada pelo ex-namorado nas redes sociais: ‘Santa do pau oco’; veja vídeo

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, foi detonada pelo ex-namorado Tiago Ramos nesta segunda-feira em postagem nas redes sociais. O modelo de 25 anos expôs a empresária, de 56, durante uma live no Instagram. Ela supostamente o teria traído enquanto estavam juntos. A história não deixa de ser mais um problema para Neymar, que tenta se recuperar a tempo de enfrentar o Bayern de Munique pela partida de volta, na Alemanha, das oitavas de final. No jogo em Paris, o PSG perdeu por 1 a 0.

“Manda ela e ele vir falar comigo aqui agora. Traidora de m*rda! Gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. A santa do pau oco”, disse Tiago Ramos na transmissão ao vivo, visivelmente alterado, e sem poupar palavras para se referir à mãe de um dos principais jogadores brasileiros.

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, com o ex-namorado Tiago Ramos Foto: Reprodução / Instagram Nadine Gonçalves

“Pode ser mãe dele (Neymar). Mãe dele… Vai saber agora, c*&*#$*. Falsa, traidora de mer... Vai saber agora. Vai saber agora, c.., desgraça. E (ela) se tiver alguma coisa contra, fale logo, senão eu tenho 30 a mais na conta”, disparou o rapaz. Ninguém da família de Neymar rebateu as declarações nas redes.

Anteriormente, em um story que foi apagado logo na sequência, Tiago declarou que Nadine estaria com outra pessoa. O casal teria se reaproximado no fim de 2022 e teria passado as festas de fim de ano juntos.

“Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal (Neymar), vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela, se falar ao contrário, eu posto. Mal amada… Dessa vez, é diferente”, escreveu o rapaz.

Continua após a publicidade

O casal teve um breve relacionamento em 2020. A união teve bastante repercussão na mídia, especialmente pela diferença de idade entre eles e também por Nadine, claro, ser mãe de Neymar. A relação terminou após Tiago levar uma facada durante uma briga em um bar no México, onde curtiam viagem juntos. Pai e mãe de Neymar são sócios da empresa que administra a carreira e os negócios do jogador, assim como o seu Instituto no litoral sul, onde ele cresceu e começou a jogar futebol.