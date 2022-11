Neymar treina pela primeira vez no segundo dia de preparação da seleção brasileira para a Copa

Publicidade

O segundo treino da seleção brasileira em Turim, na Itália, como preparação para a Copa do Mundo do Catar, teve Neymar pela primeira vez em campo, mas não contou com Marquinhos. Na tarde desta terça-feira, 15, o camisa 10 trabalhou com bola, enquanto que o zagueiro apenas correu no gramado.

A dupla do Paris Saint-Germain se apresentou com atraso na segunda-feira devido a um problema mecânico na aeronave que os levaria de Paris a Turim. Eles viajaram em outro voo e chegaram no J Hotel, onde a delegação está hospedada, no momento em que Tite comandava a primeira atividade em solo italiano.

Na segunda, Neymar fez um trabalho regenerativo e Marquinhos realizou exercícios na academia. Nesta terça, Neymar trabalhou com bola junto dos demais convocados no moderno centro de treinamento da Juventus. Já Marquinhos não participou da atividade com os outros 25 convocados.

O zagueiro até foi ao gramado, mas apareceu depois de uma hora dos demais atletas apenas para correr em volta do campo. O defensor do PSG, fora da última partida da equipe na liga francesa, fez uma atividade separada do grupo porque trata de um desconforto muscular. A tendência, porém, é de que esteja apto para a estreia.

Neymar com a bola durante segundo treino do Brasil na Itália Foto: Vincenzo Pinto/AFP

Danilo e Bremer defenderam seus clubes no domingo à noite, por isso, participaram do treino, mas fizeram trabalhos leves. Tite comandou uma atividade com alternância de formações e que teve Neymar como coringa.

O segundo dia de treinos do Brasil na Itália teve as visitas do jovem atacante Kaio Jorge, ex-Santos e atualmente na Juventus, e do ex-jogador Hernanes, que se aposentou em maio deste ano, aos 36 anos. Eles viram a atividade da arquibancada do CT. Depois do treinamento, o lateral-direito Danilo falará com a imprensa.

A preparação do Brasil em Turim será encerrada no sábado, 19, véspera da abertura da Copa do Mundo, quando a delegação brasileira embarca para o Catar em voo fretado. A previsão de que o grupo chegue ao hotel em Doha às 23h15, pelo horário local. Será a última seleção a chegar ao país-sede do Mundial.

Marquinhos trata de desconforto muscular e apenas correu no gramado nesta terça Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A estreia contra a Sérvia está marcada para o dia 24, às 16h (de Brasília), 22h no horário local no Lusail, estádio com capacidade para 80 mil espectadores e que também será palco da final, marcada para o dia 18 de dezembro.

A seleção integra o Grupo G, que também conta com Camarões e Suíça. Se avançar para as oitavas, terá pelo caminho Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul, membros do Grupo H.