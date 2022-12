Neymar vai a campo neste sábado pela primeira vez desde a lesão e terá dias decisivos para retorno

Neymar treinará no gramado neste sábado, 3, pela primeira vez desde que se lesionou há nove dias, na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O craque da equipe evoluiu em seu tratamento, tanto que já não sente mais dores no tornozelo direito, que estava muito inchado, mas seu retorno ainda é tratado com cautela pelos médicos.

O camisa 10 respondeu bem ao tratamento da contusão ligamentar e do pequeno edema ósseo após mais de uma semana em três períodos do dia na fisioterapia, mas isso não garante o seu retorno. A avaliação do departamento médico é de que ele avançou algumas etapas, mas ainda falta uma, a mais importante, para que ele possa reforçar o Brasil nas oitavas de final.

Essa fase é o trabalho em campo. Ele vai calçar a chuteira e fará uma atividade no gramado do Grand Hamad Stadium, o centro de treinamento da seleção brasileira no Catar. Só depois disso é que será possível definir se o craque vai enfrentar ou não a Coreia do Sul, adversário do Brasil nas oitavas.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Cameroon v Brazil - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 2, 2022 Brazil's Danilo and Neymar during the national anthem before the match REUTERS/Paul Childs Foto: REUTERS / REUTERS

Neymar esteve no Estádio Lusail para acompanhar o jogo da seleção brasileira contra Camarões Foto: EFE/José Méndez

“Nós temos possibilidades ainda e vamos aguardar como vai ser essa transição”, afirmou o médico Rodrigo Lasmar. “É importante observar como será a resposta deles a esse novo estímulo. Dependendo disso, podem ter ou não condições”, completou, citando também os laterais Danilo e Alex Sandro, os outros dois lesionados.

A volta do atacante é vista com otimismo, mas tratada, sobretudo, com cautela e prudência internamente na seleção brasileira. O fato de a resposta do jogador às sessões de fisioterapia, que mistura meios tradicionais e recursos tecnológicos, anima mais a torcida do que os médicos, que sabem que o tempo até o duelo com os sul-coreanos é curto.

O Brasil enfrenta a Coreia na segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974. Portanto, Neymar tem dois dias para reunir condições de jogo, assim como Danilo e Alex Sandro. A reabilitação dos dois está mais avançada, principalmente o lateral-direito, que já fez duas atividades em campo.

No entanto, não está descartado usar o jogador no sacrifico, e recorrer a infiltrações. Esta é uma alternativa que será usada em último caso. Se não fosse Copa do Mundo, ele teria de ficar ao menos 15 dias ausente.

Na sexta, horas antes do duelo com Camarões, Neymar fez reforço muscular na academia do hotel da seleção brasileira. Sob a supervisão dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos, correu, se equilibrou, e chutou a bola, tudo de forma leve, com pouco impacto.

As imagens mostraram um atacante com boa movimentação e, aparentemente, sem sentir incômodo com a carga de exercícios no tornozelo direito. Também deu piques curtos, já calçando tênis e fez trabalhos simples com a bola, como passes e exercícios de domínio e movimentação.

“Amanhã ele vai ter a prova do campo para ver se vai estar segurando ou não o tornozelo. Dor eu sei que vai ter, já tive essa lesão”, comentou o zagueiro Thiago Silva. “Se tudo for bem como está planejado, a esperança é que ele esteja à disposição”.

“A gente acompanha ele. Ele treinou hoje. Está avançado o tratamento. Espero que ele volte”, declarou o centroavante Richarlison. “Com a volta dele, meu papel ali na frente melhora, toda a equipe melhora. Faz falta, está sempre no hotel com a gente. A presença de todos é importante”.

Noite de torcedor

Acostumado a ser protagonista em campo, Neymar experimentou algo diferente no Estádio Lusail. Ao lado de Danilo e Alex Sandro, assistiu da arquibancada do estádio a Camarões vencer o Brasil com um gol nos acréscimos e teve noite de torcedor.

Antes de a bola rolar, conversou com o presidente Ednaldo Rodrigues e com o coordenador da seleção, Juninho Paulista. Depois, acompanhou do gramado o aquecimento dos colegas e fez algumas embaixadinhas. Ele cantou o hino com a mão no peito e em seguida falou no ouvido de Rodrygo, seu substituto, algo em tom de conselho.

Durante a partida, tirou fotos com alguns torcedores. No intervalo, ele desceu ao vestiário com os companheiros. Após o término do jogo, mandou beijos aos amigos e familiares que estavam na arquibancada central do Lusail. Então, atravessou o gramado trotando e encerrou a noite autografando camisas.