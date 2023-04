Neymar vai à Vila Belmiro e acompanha jogo entre Santos e Audax Italiano pela Copa Sul-Americana

Neymar está na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira. Não é dessa vez que o torcedor santista poderá comemorar o retorno do craque ao time pelo qual revelou seu futebol. O atacante do Paris Saint-Germain foi ao estádio como torcedor para acompanhar o duelo do Santos com o Audax Italiano pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Neymar acompanha a partida em um camarote ao lado do ex-jogador de futsal Falcão. O craque recebeu uma camisa retrô de presente do Santos. Nas redes sociais, o Santos registrou a chegada de Neymar. “O homem está em casa, está trajado e está muito bem acompanhado”, escreveu o clube.

O homem está em casa, está trajado e está muito bem acompanhado! ⚪⚫ pic.twitter.com/DYMXnaXDoN — Santos FC (@SantosFC) April 20, 2023

Neymar se recupera de lesão ligamentar no tornozelo direito. Ele precisou passar por uma cirurgia, está fora do restante da temporada e não pode ajudar o PSG na luta pelo título do Campeonato Francês. Neymar tem usado uma muleta do tipo canadense para ajudar na locomoção e não forças o tornozelo operado.

Na terça-feira, Neymar e sua namorada, Bruna Biancardi, anunciaram que estão esperando um bebê. Nas redes sociais, o jogador confirmou que será pai pela segunda vez. Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos. O garoto é fruto do relacionamento do jogador com Carolina Dantas, quando ainda era jogador do Santos.

O Santos fechou, no domingo, uma parceria com a Blaze, site de apostas esportivas online, com a ajuda de Neymar. A empresa é uma das patrocinadoras do atacante e estará nos uniforme dos times masculino e feminino profissionais do Santos. O clube deve receber R$ 22,5 milhões por ano com o acordo.