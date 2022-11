Neymar vê lesão como ‘um dos piores momentos da carreira’, mas projeta retorno na Copa

Publicidade

Fora da segunda partida Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, contra a Suiça, na próxima segunda-feira, Neymar utilizou suas redes sociais para comentar o problema que o forçou a deixar o duelo com a Sérvia. O atacante teve lesão no ligamento lateral do tornozelo direito, além de um edema ósseo.

De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, não existe qualquer possibilidade do camisa 10 estar disponível para atuar contra a Suiça. Ele e Danilo serão avaliados diariamente e também não é possível dizer se estarão aptos para enfrentar Camarões. As chances, segundo apurou o Estadão, são pequenas de eles jogarem dia 2 de dezembro.

Em post feito no Instagram, Neymar reiterou o orgulho de atuar com a camisa da seleção brasileira e definiu a lesão como “um dos momentos mais difíceis da carreira”. O atacante ainda prometeu focar na recuperação para voltar à disposição do técnico Tite.

Neymar definiu a lesão sofrida contra a Sérvia como "um dos piores momentos da carreira". Foto: Laurent Gillieron/AP

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou filho do Deus do impossível e minha fé é interminável”, escreveu Neymar.

Esta não é a primeira vez que Neymar se lesiona durante a disputa de uma Copa do Mundo. No Mundial de 2014, realizado no Brasil, o atacante sofreu uma dura entrada de Zúñiga nas quartas de final, desfalcando a equipe no restante do torneio. O Brasil acabou na quarta posição após ser goleado pela Alemanha, por 7 a 1, na semifinal e ter perdido para a Holanda por 3 a 0 na decisão do terceiro lugar.

Sem o camisa 10, Tite terá de mudar a escalação da seleção brasileira. Fred, Everton Ribeiro, Rodrygo ou Martinelli despontam como alternativas para o jogo de segunda-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo

Confira a postagem na íntegra: