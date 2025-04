Neymar volta a campo após 42 dias recheados de polêmicas e atenção à Kings League

Com um edema na coxa esquerda desde as quartas de final do Campeonato Paulista — quando o Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com um dos gols feito pelo meia —, Neymar ficou sem entrar em campo pela sua equipe por mais de 40 dias. Neste domingo, o craque retornou aos gramados para defender a camisa santista pela terceira rodada do Brasileirão, contra o Fluminense.

Apesar de curto, o período de afastamento rendeu ao jogador várias polêmicas, que se juntam às diversas outras acumuladas em seus anos de carreira. Desde desapontar a própria torcida até brigar com o Craque Neto, as ações de Neymar nas últimas semanas levaram o Menino da Vila a ser chamado até de “problema” pela mídia internacional. O Estadão relembra as principais controvérsias dos dias de Neymar longe do futebol.

Neymar volta a jogar após mais de 40 dias e reestreia no Brasileirão. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Carnaval e jogo contra o Corinthians

PUBLICIDADE A primeira grande polêmica de Neymar em seu retorno ao Santos aconteceu na semifinal do Paulistão. Contra o Corinthians na Neo Química Arena, o time da baixada precisava de uma vitória para repetir o feito da temporada passada e chegar mais uma vez à grande decisão do torneio. Com boas atuações na fase de grupos e no mata-mata da competição, o meia era a esperança da torcida que desde 2016 não comemora a conquista do estadual. Tudo indicava que o craque estaria presente em campo e enfrentaria o amigo Memphis Depay, contra quem tinha jogado em meados de fevereiro. O próprio jogador dava a entender isso, provocando a torcida corintiana em mais de uma oportunidade. “Torce para não ter Corinthians e Santos no Paulista”, disse para MC Hariel, que torce para o alvinegro da capital, em um evento da Kings League Brasil. Neymar também insinuou que o Corinthians tinha medo de enfrentá-lo, após o jogo de classificação para a semifinal.

Apesar de todas as implicâncias, Neymar não entrou no gramado por um minuto sequer no dia do confronto. Do banco, o jogador assistiu à própria equipe ser derrotada por 2 a 1. Nas redes sociais, o atleta se justificou, dizendo que, na quinta-feira antes da partida, havia sentido uma lesão — que teria começado como um desconforto no jogo contra o Bragantino, no domingo.

Neymar com a esposa, Bruna Biancardi, na Sapucaí Foto: @neymarjr via Instagram

Entre os dois dias, porém, aconteceu o Carnaval no Brasil. Na madrugada de segunda-feira para terça, o jogador foi visto festejando no Rio de Janeiro, junto com a mulher e colegas de elenco. Neymar foi criticado por parte da torcida por não ter se poupado para conseguir jogar a semifinal.

O que também desapontou os torcedores foi a presença do jogador entre os relacionados para a partida. Para alguns santistas, a lista de Pedro Caixinha teria gerado uma esperança vã de que, em algum momento, Neymar jogaria. A estratégia do clube ao fazer isso, segundo jornalistas, era confundir os adversários e não afetar a convocação do meia para a seleção brasileira.

Corte da seleção brasileira

Na mesma época, o jogador também foi desconvocado da seleção, que jogaria contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar dos esforços em parecer bem e da tentativa de se recuperar a tempo da Data Fifa, Neymar foi substituído por Endrick. A decisão foi um consenso entre o atleta e Dorival Júnior, técnico naquele momento.

Neymar acompanhou convocação de Dorival e comemorou seu retorno à seleção brasileira Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr

“Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão!”, escreveu nas redes sociais. O atleta não entra em campo pelo Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão que o deixou um ano afastado dos gramados.

Semanas depois da polêmica com a possível traição, mais boatos, dessa vez de planos de casamento com Bruna Biancardi, foram espalhados. Neymar, no entanto, desmentiu-os no palco da cerimônia de premiação do Campeonato Paulista. “Não tem nada marcado ainda. Começou a sair esse monte de coisa, já falei: ‘me avisa a data que preciso me arrumar, pelo menos’”, respondeu, quando questionado por Fernanda Gentil.

Kings League

Outra controvérsia envolvendo o jogador é sua presença constante em partidas da Kings League. O torneio de futebol de 7 criado por Gerard Piqué atrai muitas personalidades brasileiras — dentre elas, Neymar, que é inclusive presidente de uma das equipes participantes, a Furia.

Na estreia do Santos pelo Brasileirão, contra o Vasco, no Rio de Janeiro, o 10 santista preferiu não viajar com a equipe e acompanhar o confronto — que terminou em vitória vascaína. No lugar disso, acompanhou a Furia em um jogo em Guarulhos. A equipe presidida por Neymar acabou derrotando os comandados da cantora Ludmilla, um time chamado Real Elite. Como consequência, o atleta virou manchete dos jornais internacionais. O As, veículo esportivo espanhol, afirmou que Neymar estava dando problemas no Brasil, mais uma vez. “Era esperado que Neymar fosse visto nas arquibancadas do Estádio de São Januário assistindo à primeira partida do Santos. No entanto, ele não estava presente, pois supostamente estava em tratamento de recuperação, mas no dia seguinte foi visto assistindo à partida do seu clube”, escreveu o jornalista.

Neymar esteve presente na partida da Furia pela Kings League, em Guarulhos. Foto: Reprodução/Instagram @podpah

O jogador ainda teve a possibilidade de cobrar um pênalti durante a partida. Segundo as regras da Kings League, quando acontece uma penalidade máxima, o presidente do clube pode bater a falta. Neymar, porém, passou a oportunidade para Cris Guedes, um de seus “parças” e também presidente da Furia, para evitar que sua lesão piorasse.

Esta não foi a única partida que o craque santista acompanhou. Mais recentemente, ele também esteve presente em outra vitória da Furia — dessa vez, sobre a Nyvelados, de Nyvi Estephan. O confronto aconteceu um dia depois do empate entre Santos e Bahia na Vila Belmiro. Neymar não esteve presente por não querer “causar tumulto” no estádio.

Briga com Craque Neto

As ações de Neymar não passaram ilesas de críticas. Em seu programa “Donos da Bola”, o apresentador Neto comentou as atitudes recentes do jogador. “O cara não vai. O cara vai no pôquer dia 27, o cara vai no outro dia, vai não sei o que. E o Santos nada? Tá ele aí, tá torcendo no futebol de 7. O que é isso aí perto do Santos? Ele é jogador do Santos, ele joga o Campeonato Paulista, ele falou que ia jogar, ele foi. Tá machucado, com tudo isso?”, apontou, dias depois da ida do atleta à Kings League.

“Foi cortado da seleção, não jogou a final, foi para a [premiação] da Federação Paulista de Futebol por causa de um gol. Aí não joga e ninguém fala nada. Espera aí, o que ele tem para não jogar? Se ele tá machucado, ele pode fazer tudo isso? É isso que eu queria saber”, concluiu o ex-jogador do Corinthians.

Insatisfeito com a cobrança, Neymar respondeu publicamente aos comentários. No Instagram, comentou em um corte da página oficial do programa. “Bora dar Ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu.

Neymar rebate Neto nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Neto não foi o único a criticar Neymar. Na última semana, o brasileiro também foi reprovado por Lothar Matthäus, uma das lendas do futebol alemão. O ex-meia disse que o santista não teria dado certo no Bayern de Munique de 2013.

“No Bayern de Munique nós não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo, está é a minha opinião estando longe, mas eu vi isso muitas vezes. Um dos melhores jogadores do mundo, por isso ele jogou nos clubes onde jogou e fez dinheiro. Está tudo bem, mas o Bayern é uma família”, disse em entrevista à TNT Sports.