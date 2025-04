‘Neymar volta a dar problema no Brasil’, destaca jornal, após ida do jogador à Kings League

Ausência na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, diante do Vasco, Neymar esteve presente neste fim de semana no Banijay Studios, em Guarulhos, pela segunda rodada da Kings League. O torneio de futebol de 7, criado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, tem o camisa 10 como presidente da Furia, uma das equipes da disputa. Mas a presença do atacante, em meio ao revés de sua equipe no Rio, não foi vista com bons olhos na imprensa internacional.

Na Espanha, o tradicional jornal As destacou que “Neymar volta a dar problemas no Brasil”, não só por sua participação na Kings League, mas somado às últimas semanas no Santos. Na derrota para o Vasco, por 2 a 1, o atacante não esteve presente nas arquibancadas de São Januário, mas esteve em São Paulo, no dia seguinte, pelo seu compromisso com a Furia.

Leia também Neymar completa um mês sem jogar enquanto acumula polêmicas fora de campo e com retorno incerto

Neymar se recupera de lesão na coxa e não disputa uma partida oficial há um mês, desde o triunfo sobre o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O edema na perna esquerda também fez com que ele fosse cortado da última convocação de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira, para os duelos com Colômbia e Argentina em março.

Neymar esteve presente na partida da Furia pela Kings League, em Guarulhos. Foto: Reprodução/Instagram @podpah

PUBLICIDADE Como presidente da Furia, Neymar pode entrar em campo para cobrar uma penalidade máxima ao longo do jogo. Ele até teve a oportunidade de entrar em campo para isso, mas Cris Guedes, um de seus “parças” e também presidente da equipe, passou à frente do camisa 10. Também pela sua lesão, Neymar optou por se preservar nesse momento, que exigiria um desgaste físico, embora mínimo. A Furia venceu por 4 a 2 o Real Elite, que tem a cantora Ludmilla como mandatária. Nas arquibancadas, o atacante se exaltou e se portou como um torcedor, orientando os jogadores da Furia e reclamando das decisões da arbitragem. Esta é a primeira edição da Kings League Brasil, que também com outros influenciadores em seu ról de presidentes, como Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro.

No Santos, Neymar ainda não deve entrar em campo na segunda rodada do Brasileirão. O clube e comissão técnica pregam cautela para tê-lo como reforço da equipe, para não agravar uma lesão muscular que o afaste de combate por ainda mais tempo.