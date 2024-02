A relação entre Neymar e Mbappé nunca transpareceu uma grande amizade. Pelo contrário, quando os dois estavam juntos no elenco do Paris Saint-Germain, os rumores eram de que havia uma desavença entre os craques. Mais um sinal foi combustível para essa narrativa, depois que o perfil de Neymar curtiu um post crítico à saída de Mbappé para o Real Madrid no Instagram. Quando o brasileiro se transferiu para o saudita Al-Hilal, os dois deixaram de se seguir na rede social.

PUBLICIDADE A postagem fala do tempo em que o PSG vivia bom momento de entrosamento no time, que contava também com Neymar, Mabappé e o craque Lionel Messi. O texto atribui ao ego de um “certo francês” o fato de a equipe ter enfrentado problemas, como a eliminação na Champions League e na Copa da França da temporada 2022/23. Na liga, o time parisiense quase entregou o título para o Lens, que ficou apenas um ponto atrás do campeão. O post mostra uma sequência de imagens ilustrando o trabalho do PSG até a situação citada. “PSG, um exemplo de gestão no futebol. Conseguiu juntar os melhores jogadores e formou o melhor elenco do planeta. Quando o time estava começando a entrosar, o ego de um “certo francês” começou a atrapalhar o ambiente. Mbappé começou a se sentir deslocado, a maioria do elenco falava espanhol, e ele ameaçou sair do time”. A curtida do perfil de Neymar foi removida.

Curtida de perfil de Neymar em post crítico a Mbappé já foi removida. Foto: Reprodução via Instagram

A postagem alega ainda que o PSG vendeu jogadores que não se alinhavam com Mbappé, além de contratar atletas franceses pedidos pelo próprio atacante. Em seguida, o post critica novamente o camisa 10 da seleção francesa: “Depois de fazer as suas vontades, Mbappé comunica ao Paris que vai deixar o clube de graça no final da temporada”, conclui. A imagem final mostra o time do PSG, mais fraco em relação ao que contava com o trio Neymar, Messi e Mbappé.

Mbappé já assinou com o Real Madrid, diz jornal

Mbappé será jogador do Real Madrid. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o contrato do francês com o clube já foi assinado. O vínculo vai durar cinco anos. A transferência não terá custo para a equipe espanhola, já que Mbappé não renovará o vínculo com o Paris Saint-Germain. Na última semana, o atacante da seleção francesa informou a Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que não vai ficar no clube ao fim da temporada europeia, que acaba em junho. Grandes veículos de imprensa franceses, como L’Équipe e RMC Sports, confirmaram a informação.

O Marca informou que Mbappé até recebeu propostas de outros clubes, mas não teve interesse em ouvi-las por já estar decidido pelo Real Madrid. Ainda não se sabe qual será o salário do astro, mas é estimado que seja o mais alto do elenco. Mesmo assim, a quantia será menor do que ele recebia na França.

Caso renovasse com o PSG, Mbappé receberia mais 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na cotação atual). Isso foi acertado na renovação do craque com o clube feita em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões) em luvas, além de 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria mais luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões).