NFL em São Paulo: Chiefs devem enfrentar Chargers na Neo Química Arena em setembro

A partida do Los Angeles Chargers em São Paulo, na Neo Química Arena, deve ter um adversário conhecido da franquia da Califórnia. Para o segundo confronto da National Football League (NFL) no Brasil, o Kansas City Chiefs, adversário divisional dos Chargers, surge como o favorito para viajar ao País para o confronto no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

As informações são do The Athletic. Durante o encontro anual das franquias, que ocorreu nesta semana, a equipe do Missouri mostrou interesse em viajar ao País na semana 1 da NFL. Desde 2023, Kansas City não tem um duelo internacional em seu calendário – o último ocorreu na Alemanha, em vitória sobre o Miami Dolphins na casa do Bayern de Munique.

“Fazemos a liga ciente todo ano que ficaríamos felizes em jogar (um jogo internacional), seja como um time da casa ou como um time visitante. Esperamos que, em algum momento, sejamos escolhidos de volta”, afirmou Clark Hunt, dono dos Chiefs, nesta semana. Ainda não há uma definição oficial da NFL quanto ao adversário dos Chargers, o que deve ocorrer nos próximos meses.

Andy Reid, técnico do Kansas City Chiefs, atual vice-campeão da NFL. Foto: Lynne Sladky/AP

Neste cenário, os Chiefs jogariam como visitante em São Paulo e não perderiam um de seus mandos da temporada regular. Já os Chargers, ao ser designado como mandante no duelo, deixa de atuar ao lado de sua torcida, na Califórnia, na partida de estreia neste ano. O SoFi Stadium, em Los Angeles, é a casa da equipe, que divide o estádio com o Rams. A escolha pelo Chiefs também faria sentido pelas ações que a franquia tem tomado no mercado internacional. No Programa de Mercados Globais da NFL (GPM, na sigla em inglês), que permite ativações e explorações comerciais em países designados, a equipe do Missouri foi a que mais expandiu seus negócios nesta temporada. A partir de 2025, ela estará presente em outras três nações: Espanha, Irlanda e Reino Unido.

Os Chiefs também são uma das equipes mais populares da liga no Brasil, impulsionado pelo sucesso da equipe dentro de campo. Além do vice-campeonato na temporada 2024/2025, venceu três Super Bowls desde 2020. Patrick Mahomes, quarterback, e Travis Kelce, tight-end e namorado da cantora americana Taylor Swift, são as principais estrelas da equipe.

Chargers e Chiefs, que estão na divisão oeste da Conferência Americana (AFC) já se enfrentaram em outra oportunidade fora dos Estados Unidos. Em 2019, as franquias jogaram na Cidade do México, no estádio Azteca, com vitória da equipe do Missouri. Além do atual vice-campeão da NFL, outras sete equipes poderiam enfrentar o time de Los Angeles neste ano.

AFC Oeste : Denver Broncos, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders

: Denver Broncos, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders AFC Sul : Houston Texans e Indianapolis Colts

: Houston Texans e Indianapolis Colts AFC Norte : Pittsburgh Steelers

: Pittsburgh Steelers NFC Leste : Washington Commanders

: Washington Commanders NFC Norte: Minnesota Vikings

Em fevereiro, quando a nova partida em São Paulo foi anunciada, Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, brincou sobre a possibilidade de anunciar o segundo time. “Ainda bem que você me falou (que não poderia revelar). Quase cometi uma gafe”, disse, para Gustavo Pires, CEO da SPTuris.

Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Neo Química Arena, na partida inaugural da liga no Brasil e no hemisfério sul. Ambas as franquias são da mesma conferência.