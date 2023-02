‘NFL In Brasa’ contempla o crescimento do futebol americano no Brasil em evento inédito

O futebol americano - muito por causa da NFL - é um esporte em crescimento no Brasil. O resultado disso é o número de torcedores e amantes da liga no País. No fim de semana do Super Bowl entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, um evento simboliza esse fenômeno: o NFL In Brasa, primeiro evento 100% focado na decisão da liga dos EUA, recebe milhares de pessoas, com diversas atrações focadas no futebol americano. No fim desta reportagem, o Estadão mostra algumas regras da modalidade.

Localizada no Komplexo Tempo, na Mooca, zona leste de São Paulo, o evento acompanha o sucesso da NBA House, que celebra a decisão da liga de basquete dos Estados Unidos no Brasil, com um modelo semelhante: feito para e pensado para os fãs do esporte, no caso o futebol americano.

Acompanhando essa explosão das últimas temporadas, com a volta da NFL para a TV aberta pelo segundo ano consecutivo e o crescimento, ano a ano, no número de audiência - na última temporada, 2,6 milhões de pessoas sintonizaram nos canais ESPN, transmissão oficial da competição na TV fechada -, o evento celebra a NFL no País. Diversas atrações e opções animam os fãs, desde transmissão de Super Bowls antigos, passando por desafios de habilidade e opções de alimentação - este último um dos destaques.





Divulgação/@foto.grafiasbr Foto: Divulgação/@foto.grafiasbr

Onze chefes e franquias se juntaram no espaço para reproduzir um conceito particular do futebol americano dos Estados Unidos: o tailgate. Antes dos jogos, diversos torcedores se reúnem em frente aos estádios com churrasco e bebidas. O mesmo acontece no NFL In Brasa, com opções que vão desde o tradicional churrasco, até hambúrgueres, pipoca e outros pratos da culinária americana.

“Nossa missão principal, como NFL, é aumentar o número de fãs no Brasil. Já estamos próximo do basquete e o futebol americano cresce a cada ano que se passa”, conta Pedro Monteiro, CEO da Effect Sport, agência oficial da NFL no Brasil. “Já tínhamos plano de trazer o evento (NFL In Brasa) em 2019, mas foi adiado pela pandemia.” Estima-se que haja 33 milhões de fãs da modalidade no Brasil.

Todos podem jogar o futebol americano no NFL in Brasa

Nos desafios de habilidade, o evento reproduz a experiência de um atleta do Combine - exercícios com os jogadores universitários inscritos no draft. Salto Vertical, corrida de 40 jardas, arremesso da bola oval e percursos de habilidades são algumas das opções para os fãs. Há também o chute no field goal, para tornar o torcedor imerso no universo desses “drills”, como são chamados os testes.

“O sucesso de eventos semelhantes, como a NBA House, nos ajuda a crescer como um todo”, afirma Monteiro. “A ideia não é copiar, porque os conceitos são diferentes, mas as pessoas no Brasil já se acostumaram com a ideia de eventos focados em esportes ou ligas.”

Divulgação/@foto.grafiasbr Foto: Divulgação/@foto.grafiasbr

Para quem prefere só acompanhar a NFL, há outras opções. Além da transmissão de outros Super Bowls, como o LI, entre Patriots e Falcons, os fãs podem adquirir jerseys e camisetas oficiais das franquias, além de testar suas habilidades no Madden 23, videogame da NFL.

Sorteios de itens oficiais e ações com os torcedores também marcam o evento. Ao longo deste sábado, primeiro dia do NFL In Brasa, a organização realizou ações com os presentes, com direito a prêmios, como quizzes e teste de habilidades.

Crescimento da liga

Apesar do Super Bowl 2023 ser entre Chiefs e Eagles, o evento celebra o crescimento da NFL como um todo. Ao longo dos 4 mil m², milhares de fãs, de todas as franquias, se reúnem. Camisas de Tom Brady, recentemente aposentado, nos Patriots e Buccaneers são maioria, mas não exclusividade. Packers, Cowboys, Saints e Rams, além das franquias finalistas, também dominam na nova casa do futebol americano.

Uniformizados, torcedores mostram seu amor pelas franquias, como um verdadeiro ritual: colocar sua camiseta ou jersey preferida e acompanhar seu time de coração. Apesar de apenas dois times se enfrentarem no Super Bowl, a partida também marca o sucesso da temporada da NFL.

Nas redes sociais, mais de 2 milhões de brasileiros recebem informações e conteúdo das páginas oficiais da NFL no País. No ranking, o Brasil só perde para os EUA. De acordo com a pesquisa Sponsorlink, do Ibope Repucom, o número de brasileiros que acompanham futebol americano cresceu 117% nos últimos cinco anos. Atualmente, 33 milhões de pessoas acompanham o esporte e se dizem fãs.

Divulgação/@foto.grafiasbr Foto: Divulgação/@foto.grafiasbr

A expectativa é que, ao longo dos dois dias de evento neste fim de semana, cerca de 7 mil pessoas compareçam ao evento. “É muito prazeroso tornar realidade algo que planejamos durante tanto tempo, e que irá ajudar a popularizar o futebol americano no Brasil.”

O que pensam os torcedores?

Inúmeras famílias e amigos se reuniram neste sábado para um dia reservado aos fãs. Jaime Vasconcelos, de 34 anos, fe questão de aparecer. Torcedor do Philadelphia Eagles, chegou ao evento com uma camisa especial: uma jersey com o nome de Jalen Hurts, quarterback da franquia, sobre o de Carson Wentz, escolha de primeira rodada, mas que deixou a equipe em 2020. “Hurts vai nos levar ao Super Bowl”, brinca.

Acompanhando a NFL desde 2006, quando assistiu ao Super Bowl entre Colts e Bears, Vasconcelos é mais um dos inúmeros apaixonados pelo esporte. “O futebol americano ainda é uma tribo no Brasil, mas é numerosa e barulhenta. Chegamos cedo, comemos, tomamos cerveja e é muito bom curtir tudo isso ao lado de amigos.”

Com o crescimento do esporte, outras comunidades surgem no Brasil. Thaís Basseti, de 38 anos, é torcedora fanática dos Patriots e hoje já participa de quatro grupos só de NFL no WhatsApp. “Tenho dois grupos só dos Patriots, um das meninas que acompanham NFL no Brasil e outro de pessoas e amigos que fiz nesses eventos.” Para Thaís, ações como a do NFL In Brasa ajudam a divulgar e democratizar o acesso ao esporte.

A relação de Thaís com o futebol americano começou pela sua paixão pela leitura. “As histórias de romance, com a cultura do futebol americano, me cativaram. Logo me apaixonei pelos Patriots, pelo treinador Bill Belichick e sigo assim.” Desde então, estuda e acompanha cada temporada da NFL.

Entre essas comunidades, Larissa Carvalho, auxiliar administrativa, é uma das que transformaram o futebol americano em um hobby semiprofissional. Ela é administradora, apresentadora e social media da página Patriots Mil Grau. Ela acompanha o esporte desde 2015, no Super Bowl. “O futebol americano ainda é elitizado no País, com muitos termos em inglês e difícil acesso às transmissões”, diz Larissa. A maioria dos jogos da temporada regular é transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo NFL Gamepass (streaming). Além disso, ela também sentiu um bloqueio, por ser mulher, ao começar a gostar de futebol americano.

“Na internet, quando comentava sobre algum lance ou fazia alguma análise, recebia comentários como ‘ela não deve nem saber o que é uma recepção, um offside’, mas aprende a ‘driblar’ essas situações, ao criar grupos de pessoas que você gosta e confia para conversar sobre o jogo.” Larissa se encantou pelo jogo após um duelo entre Patriots e Broncos, em 2013. Desde então, assim como tantos outros torcedores, estuda táticas e acompanha, a cada fim de semana, os jogos com sua jersey.

NFL IN BRASA

Além das atrações, o Super Bowl é atração especial na noite de domingo, dia 12, para o momento mais aguardado: o kickoff da partida entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs para consagrar o grande campeão da temporada. O jogo será exibido no “NFL in Brasa” em um telão de 50 m², com participação de alguns influenciadores digitais no pré e pós-partida. No estádio e também com transmissão para os fãs brasileiros, a cantora Rihanna se apresenta no Halftime Show. Ainda há ingressos à venda para o domingo, tanto para a tarde quanto para a transmissão do Super Bowl na casa.

SERVIÇO

Data: 11 e 12 de fevereiro, sábado e domingo

Horários do sábado: 10h às 18h

Horários do domingo: 10h às 16h / 18h até o encerramento do jogo

Local: Komplexo Tempo

Endereço: Av. Henry Ford, 511 – Parque da Mooca, São Paulo – SP

Ingressos: sympla.com.br

Classificação: Livre