Nigéria x Angola: onde assistir, horário e escalação das seleções

A Copa Africana de Nações inicia nesta sexta-feira, dia 2, a disputa das quartas de final. Em um torneio com resultados imprevisíveis, os grandes favoritos já ficaram pelo caminho. Às 14h (de Brasília), no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, na Costa do Marfim, é a vez de Nigéria e Angola decidirem quem avança.

Em sua campanha até aqui, a seleção nigeriana conquistou três vitórias (sobre Camarões, Guiné Bissau e Costa do Marfim) e um empate (contra Guiné Equatorial). Angola tem campanha semelhante, com os mesmos três triunfos (diante de Burkina Faso, Mauritânia e Namíbia) e uma igualdade (em duelo com a Argélia).

Nigéria e Angola medem forças nesta sexta-feira pelas quartas de final. Foto: Arte/ Estadão

NIGÉRIA x ANGOLA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA COPA AFRICANA DE NAÇÕES

DATA : 02/02 (sexta-feira).

: 02/02 (sexta-feira). HORÁRIO : 14h (horário de Brasília).

: 14h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan.

ONDE ASSISITIR NIGÉRIA x ANGOLA AO VIVO

BandSports

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NIGÉRIA

NIGÉRIA: Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong e Bassey; Sanusi, Onyeka e Simon; Iwobi, Lookman e Osimhen. Técnico: José Peseiro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE ANGOLA

ANGOLA: Antônio Dominique; Eddie Afonso, Buatu, Gaspar e Tó Carneiro; Estrela, Fredy e Show; Mabululu, Gilberto e Dala. Técnico: Pedro Gonçalves.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NIGÉRIA E ANGOLA

27/01 - Nigéria 2 x 0 Camarões

2 x 0 Camarões 27/01 - Angola 3 x 0 Namíbia