Nkunku tem ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo constatada e pode perder temporada

Desfalque de última hora da seleção francesa para a disputa da Copa do Mundo do Catar, o atacante Christopher Nkunku recebeu mais uma má notícia neste sábado. Avaliado pelos médicos do RB Leipzig, foi constatada uma ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo do jogador.

O clube alemão divulgou nota neste sábado e não quis especificar um período de recuperação para o retorno do atleta. “Ainda não está claro quanto tempo ele ficará parado. Existe diferentes opções de tratamento para esta lesão”, informou o RB Leipzig. O atacante pode ser desfalque por toda a temporada.

Nkunku foi cortado da seleção francesa após dividida com Camavinga nos treinos para a Copa do Mundo. Foto: Bertrand Guay/AFP

Nkunku acabou sendo substituído na seleção francesa pelo atacante do Kolo Muani, Eintracht Frankfurt. O lance que originou a contusão foi uma dividida com Eduardo Camavinga, do Real Madrid, no treinamento. Após a confirmação do corte, o jogador do Leipzig inocentou de culpa seu companheiro de seleção.

“Quero parar e falar sobre meu colega Eduardo Camavinga, injustamente insultado por esse incidente. A Copa do Mundo deve ser um momento de união e não de divisão”, comentou o jogador.

A França está no Grupo D do Mundial do Catar e estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira contra a Austrália. Dinamarca e Tunísia completam a chave. O segundo jogo dos franceses no torneio será diante dos dinamarqueses, no dia 26 de novembro. O terceiro e último confronto da fase de classificação será com os tunisianos, no dia 30