Nkunku sofre lesão no joelho e é cortado da seleção francesa para Copa do Mundo do Catar

A seleção francesa anunciou que o atacante Nkunku foi cortado da disputa da Copa do Mundo do Catar. O jogador sofreu um entorse no joelho esquerdo durante um treinamento nesta terça-feira e após passar por exames recebeu a notícia de que não disputará o mundial.

No último treino dos comandados de Didier Deschamps em solo francês antes de embarcarem para o Catar, Nkunku, do Red Bull Leipzig, levou uma pancada do volante Camavinga, do Real Madrid, e deixou o campo mancando. Com a constatação da lesão, o atleta foi cortado.

Segundo informações da imprensa francesa o atacante Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, será o substituto. A Federação Francesa de Futebol já enviou a documentação médica do corte de Nkunku à Fifa, já que o prazo final para convocações se encerrou na última segunda-feira.

Atacante leva a pior em dividida com Camavinga e está fora do mundial; Kolo Muani deve ser o substituto. Foto: Benoit Tessier/Reuters

Atual campeã do mundo, a seleção francesa sofre com desfalques por causa de lesões. Além do atacante Nkunku, outros três jogadores ficaram de fora da lista final por problemas médicos. O zagueiro Kimpembe, do Paris Saint-Germain, foi cortado por lesão no tendão de Aquiles direito. Além dele, Kanté, do Chelsea, com lesão na coxa e Pogba, com problemas no joelho direito, não foram convocados.

A jornada da França no Mundial do Catar começa no dia 22 de novembro, contra a Austrália. Depois, a seleção entrará em campo contra a Dinamarca, dia 26, e Tunísia, dia 30.





