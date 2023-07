No jogo dos escorregões, São Paulo usa time reserva e volta de Bragança com um ponto na bagagem

O desafio do São Paulo em Bragança Paulista neste domingo era segurar o Bragantino com um time reserva. Dorival Júnior optou em descansar todos os seus titulares para a partida decisiva de quinta-feira, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Sabia das dificuldades e dos riscos, mas fez questão de valorizar o elenco tricolor, e os jogadores escalados, para a 14ª rodada do Brasileirão. Jandrei, com contrato renovado, fez boas defesas.

O Bragantino somou dez pontos nos últimos quatro jogos. E jogava em sua casa de olho no G-4. Mas não teve forças para sair do 0 a 0. O empate teve sabor de ‘missão cumprida’ para o Tricolor. “Estava ansioso, fiquei muito tempo parado, tive lesão e agora é dia de sorrir”, disse Pato ao fazer seu primeiro jogo, mesmo que por apenas alguns poucos minutos. O São Paulo tem agora 22 pontos. O Braga, 24.

Apesar de um time remendado, o que se viu foi muita entrega, dedicação e velocidade dos tricolores. Não fosse o gramado escorregadio, atrapalhando as duas equipes, o jogo poderia ter sido melhor. Mas a grama molhada também deu emoção. O começo do primeiro tempo foi um ganha e perde absurdo. O Bragantino tomou a iniciativa, como se esperava, mas teve no São Paulo um rival perigoso até o fim, principalmente na velocidade dos contragolpes. David estava arisco pela esquerda, assim como Sorriso pela direita pelos donos da casa. Mas foi Sacha a desperdiçar duas boas oportunidades, em chutes para fora no primeiro tempo. Sorriso tem uma chance aos 36 e Eric Ramires, outra, aos 42.

Dorival queria os ‘esticões’ para frente. O Bragantino começou e entrar nessa também, antes de ter a atenção chamada por Pedro Caixinha. O técnico pedia mais toque e circulação da bola, mais movimentação e calma nas finalizações. Por alguns momentos, o Bragantino empurrou o São Paulo para as cordas. Para impedir o pior, teve muitos jogadores do Morumbi que se atiraram na frente na bola para impedir os arremates.

São Paulo começa com time reserva e segura Bragantino em Bragança Paulista pela 14ª rodada do Brasileirão Foto: Reprodução Twitter Red Bull Braga

As chances de gols do São Paulo foram poucas, uma delas de cabeça aos 9. Quando tentava ficar com a bola na frente, até que conseguia mostrar qualidade. Uma coisa é preciso ressaltar, todos estavam ligados nos 45 minutos iniciais, o que não se viu no retorno do intervalo. O segundo tempo teve mais pressão do Bragantino. Muito mais.

Dorival teve de apelar para os titulares que estavam no banco. Com 20 minutos, o São Paulo estava ‘preso’ no jeito de o Bragantino atacar. A estratégia inicial não estava mais dando certo. O time corria perigo. Entraram então Rato, Nestor e Rodriguinho. A ordem era ficar um pouco mais com a bola, melhorar a qualidade, mas sem desistir daquela jogada longa que pudesse surpreender a defesa rival. Aos 29, Nestor passou para David em velocidade. Ele tocou para fora no melhor lance do seu time. O Braga rondava área, tinha chance de chutar, mas foi sempre travado ou mandou a bola para fora.

Continua após a publicidade

Dorival chamou então Alexandre Pato aos 35 minutos. Foi sua estreia. Restreia. O zagueiro Arboleda também entrou. O atacante pouco fez, mas os minutos serviram para dar a ele o gostinho de vestir novamente a camisa do São Paulo. O Bragantino tentou até o último minuto dos cinco de acréscimo do árbitro. No fim, lamentou o empate. A torcida do São Paulo gritou “é quinta-feira”, dando aquele moral ao time contra o Palmeiras no Allianz Parque.

FICHA DO JOGO

RED BULL BRAGANTINO 0 x 0 SÃO PAULO