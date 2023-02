No Morumbi, Palmeiras defende tabu contra pressionado Santos, que joga para aliviar a crise

Um empolgado Palmeiras, já detentor de um troféu em 2023, o da Supercopa do Brasil, encara um pressionado Santos neste sábado, às 18h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo será no Morumbi porque haverá um evento no Allianz Parque e o clube alviverde fez um acordo com o São Paulo que prevê, em troca, que o time tricolor possa usar a arena palmeirense.

O estádio são-paulino recebe o Clássico da Saudade depois de três anos. Em 2020, o Palmeiras derrotou o Santos por 2 a 1 pelo Brasileirão. Aquele jogo não contou com público em decorrência das medidas restritivas impostas pela pandemia. Foi em 2007 o último jogo do Palmeiras como mandante no Morumbi. Na ocasião, vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão daquele ano.

São esperados 50 mil torcedores no Morumbi. A entrada mais barata, na arquibancada atrás dos gols, custa R$ 40. Já foram vendidos mais de 40 mil bilhetes.

O Palmeiras está invicto no Estadual e é o líder geral do torneio. São 11 somados, fruto de três vitórias e dois empates. O último triunfo sobre o Mirassol foi conquistado com reservas. Desta vez, Abel Ferreira usará o que tem de melhor atrás da 150ª vitória da equipe sobre o Santos na história.

Palmeiras mandou clássico com o Santos no estádio do Morumbi em 2020 Foto: Felipe Rau/Estadão

Em 346 clássicos, o retrospecto apresenta 149 triunfos palmeirenses, 91 empates e 106 vitória santistas. O Palmeiras defendeu um jejum considerável diante do rival. Venceu as últimas sete partidas e está invicto há dez.

“O Santos é um time muito grande e que precisa ter total respeito. Temos de entrar muito ligados porque tem ótimos jogadores do outro lado também que em qualquer momento podem decidir a partida. Será uma partida complicada e vamos fazer o nosso melhor para buscar mais três pontos”, disse o garoto Giovani, de 19 anos.

Ele foi o protagonista da vitória em Mirassol e pode ser uma aposta de Abel Ferreira para o segundo tempo. O atacante veloz e habilidoso já teve proposta de R$ 100 milhões do Ajax recusada pela diretoria.

Cobranças, caos e lesão

O Santos vive momento diametralmente oposto ao do rival. Os dias que antecederam a partida foram de caos e tensão na Baixada Santista, com invasão de torcedores organizados em treino no CT Rei Pelé, ameaça ao elenco e cobranças duras ao presidente Andres Rueda.

Na quinta-feira, membros da torcida jovem conversou com o presidente, membros do comitê gestor, da comissão técnica e jogadores. Eles exigiram reforços e cobraram o presidente santista. “O recado é simples, direto e claro: Rueda, contrate ou renuncie. O Santos precisa de um comando à sua altura”, disseram os torcedores.

Apenas o técnico Odair Hellmann foi poupado, já que ele chegou há pouco tempo. Para piorar, o craque do time, Soteldo, rompeu o tendão do músculo peitoral esquerdo e será operado neste sábado. O venezuelano não deve mais jogar o Paulistão.

Derrotado pelo Palmeiras nos últimos sete jogos, o Santos é o lanterna do Grupo D do certame, com seis pontos. Só venceu um jogo, o da estreia, e precisa superar o seu algoz para não repetir o que fez nos últimos dois anos e ser alijado do mata-mata do torneio.

PALMEIRAS X SANTOS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry e Lucas Barbosa; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

Horário: 18h30.

Local: Morumbi.

TV: Paulistão Play, Premiere, Youtube.