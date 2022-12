Noppert exalta defesa da Holanda e projeta duelo com Messi: ‘Não temos medo’

Em busca do seu primeiro título da Copa do Mundo, a Holanda já está com a cabeça em Lionel Messi. O craque vem fazendo a diferença a favor da Argentina no Mundial e é assunto entre os jogadores holandeses. Apesar de toda a expectativa para o duelo, válido pelas quartas de final, o goleiro Noppert, uma das apostas de Van Gaal, deixou claro que ninguém da equipe tem medo do atacante do PSG.

“É um jogo normal. Eu confio nos nossos defensores e no time que temos. E eu acho que temos os melhores zagueiros do mundo. O melhor time. Não tenho medo do Messi”, destacou.

Noppert em ação no duelo entre Holanda x Estados Unidos pelas oitavas da Copa, que terminou em 3 a 1 para os europeus. Foto: Esteban Biba/EFE

Realmente, Noppert não tem nada a perder na Copa do Mundo. O jogador, de 28 anos, joga pelo Heerenveen, clube da primeira divisão do futebol holandês, e foi convocado pela primeira vez para defender a seleção. Logo de cara, recebeu a missão de ser titular, logo no torneio mais importante do mundo, após conquistar a confiança de Van Gaal.

“Era um risco, claro, como foi um risco quando chamei Van der Saar aos 19 anos”, disse Van Gaal, na época, citando um dos maiores goleiros da história da Holanda para explicar a sua escolha. Questionado sobre estar preparado para enfrentar Messi, o goleiro não titubeou. “Claro. Você tem que estar pronto. Do contrário, tem que ir para casa”, finalizou.

Holanda e Argentina se enfrentam na sexta-feira, às 16h, no Lusail Stadium. Nas oitavas, a equipe holandesa bateu os Estados Unidos por 3 a 1, enquanto os argentinos eliminaram a Austrália por 2 a 1.