Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda sonhando com o título inglês, o Arsenal viaja para enfrentar o Nottingham Forest neste sábado, 20, pelo Campeonato Inglês. Caso tropece, o Manchester City se sagra campeão inglês de forma antecipada, antes de entrar em campo no domingo, diante do Chelsea. A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília).

Apesar de liderar boa parte da competição, o Arsenal deixou a ponta da tabela escapar na reta final. Mesmo assim, já garantiu vaga na próxima edição da Champions League. Já o Nottingham Forest briga diretamente contra o rebaixamento e precisa da vitória para se distanciar do Leeds United, o primeiro dentro do Z-3.

NOTTINGHAM FOREST X ARSENAL

DATA : 20/05/2023 (sábado)

: 20/05/2023 (sábado) HORÁRIO : 13h30.

: 13h30. LOCAL: City Ground, em Nottingham, Inglaterra.

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Inglês. Foto: Carl Recine/Reuters

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NOTTINGHAM FOREST: Navas; Worrall, Niakhate e Felipe; Aurier, Yates, Danilo, Mangala e Renan Lodi; Gibbs-White e Awoniyi (Johnson). Técnico: Cooper.

Navas; Worrall, Niakhate e Felipe; Aurier, Yates, Danilo, Mangala e Renan Lodi; Gibbs-White e Awoniyi (Johnson). Cooper. ARSENAL: Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel Magalhães e Tierney; Odegaard, Xhaka (Jorginho) e Partey; Saka, Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS