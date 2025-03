Nottingham Forest x Manchester City na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado, 8, a partir das 9h30 (de Brasília), em duelo pela 28ª rodada da Premier League – o Campeonato Inglês. A partida vale muito para ambas as equipes, um confronto direto por uma das vagas no G-4 da competição, que dá vaga à próxima edição da Champions League. O jogo acontece no City Ground, em Nottingham, e tem transmissão da ESPN e do Disney+.

PUBLICIDADE Na terceira posição, o Nottingham tem sido uma das surpresas na edição deste ano da competição. A equipe tem conseguido roubar pontos importantes de candidatos diretos ao G-4, como o próprio líder Liverpool, assim como de outros clubes tidos como grandes – é o caso do Manchester United, que foi derrotado no Old Trafford pela equipe. O time chega motivado para o duelo, em especial o zagueiro Murillo, que recebeu nesta semana sua primeira convocação para defender a seleção brasileira. O zagueiro brasileiro é um dos destaques da Premier League nesta temporada – candidato à equipe do ano no futebol inglês – e tem encantado torcedores e até adversários ao longo deste ano.

Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado pela Premier League. Foto: Darren Staples/AFP

Já o Manchester City, que vive uma crise neste ano e está eliminado da Champions League, tem no Campeonato Inglês sua única oportunidade de retornar à competição europeia na próxima temporada. Atualmente, ocupa a quarta posição, a um ponto do Nottingham Forest, terceiro colocado na Premier League. Se vencer, ultrapassa o rival e se aproxima do vice-líder Arsenal na tabela.

“Temos que aceitar a realidade. E a realidade é que estamos tentando ficar entre os quatro primeiros. E temos a chance de garantir a terceira colocação”, afirmou Pep Guardiola, treinador dos citizens, antes da partida deste domingo.

NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 08/03/2025 (sábado).

Horário: 9h30 (de Brasília).

Local: City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER CITY AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO NOTTINGHAM FOREST

NOTTINGHAM FOREST: Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Nicolás Domínguez e Elliot Anderson; Anthony Elanga, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Nico Gonzale e Bernardo Silva; Savinho, Phil Foden e Jeremy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NOTTINGHAM FOREST E MANCHESTER CITY