Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir, horário e escalações das equipes

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no City Ground, em partida válida pela 20ª rodada da temporada 2023/24 da Premier League (Campeonato Inglês). O time anfitrião, dos brasileiros Murillo e Danilo, ex-Corinthians e Palmeiras, respectivamente, precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Já a equipe visitante mira um resultado positivo para fechar o ano próximo ao pelotão de cima da tabela.

O Manchester United está na sétima posição, com 31 pontos, a cinco do rival Manchester City, que está em quarto, com 37, e abre a zona de classificação para a Champions League. Já o Forest está na 16ª colocação, com 17 pontos, apenas dois acima do Luton Town, que abre a zona da degola, com 15, na 18ª colocação. O Liverpool lidera o campeonato de maneira isolada, com 42.

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 30/12 (quarta-feira).

30/12 (quarta-feira). HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

14h30 (horário de Brasília). LOCAL: City Ground, em Nottingham (ING)

ONDE ASSISTIR NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER UNITED AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER UNITED

NOTTINGHAM FOREST: Turner; Neco Williams, Boly, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Turner; Neco Williams, Boly, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Chris Wood. Nuno Espírito Santo MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Varane, Jonny Evans, Reguilon; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER UNITED