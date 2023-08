Nova geração de mães do futebol encara um esporte em rápida transformação na Copa do Mundo

THE NEW YORK TIMES - Julie Ertz acordou com o despertador. Numa manhã ensolarada de maio, Ertz, zagueira do time de futebol feminino dos Estados Unidos, saiu da cama cedo para vestir e alimentar seu filho pequeno, Madden, e prepará-lo para uma viagem. Em seguida, correu para pegar seus apetrechos e partiu para uma reunião com o time, seguida por várias horas de treino.

Assim que o treinamento terminou, Ertz estava de volta no seu carro, apressada para levar sua sogra e Madden ao aeroporto de Los Angeles para um voo a Phoenix. Na sua casa na cidade, o marido de Ertz, Zach Ertz, do Arizona Cardinals, assumiria as funções de pai por vários dias, enquanto Julie e seu time da Liga Nacional de Futebol Feminino, o Angel City FC, jogavam uma partida na Costa Leste.

Nos dias e semanas seguintes haveria mais dias como aquele: mais despedidas no aeroporto e reencontros felizes, mais treinos e viagens, mais tempo longe de Madden e Zach. Quando Ertz, 31 anos, falou sobre essa agenda maluca e seus desafios diários em conciliar os papéis de estrela do futebol e mãe de primeira viagem, seus olhos se encheram de lágrimas.

Julie Ertz, jogadora da seleção dos Estados Unidos, com o filho Madden Foto: Marlena Sloss/The New York Times

“Eu não sabia se iria voltar”, disse ela sobre retornar ao futebol apenas alguns meses após o nascimento de Madden, na esperança de jogar sua terceira Copa do Mundo. “Não sabia se seria logisticamente possível. Acho que nenhuma atleta quer pendurar as chuteiras. Mas, você sabe, você vira mãe e sua vida muda por completo.”

A maternidade há muito cria obstáculos profissionais para as mulheres em todas as áreas - e também consequências profissionais: empregos perdidos, promoções perdidas e até carreiras promissoras sacrificadas pela percepção de que a maternidade e o trabalho em tempo integral às vezes podem parecer incompatíveis, já que raramente o dia tem horas suficientes para dar 100% a ambos.

Esse cálculo não é diferente para jogadoras de futebol da elite mundial como Ertz e as outras mães que estão jogando na Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia - um grupo que inclui duas outras jogadoras dos Estados Unidos, Alex Morgan e Crystal Dunn, mas também jogadoras de países como França, Alemanha e Jamaica.

Como atletas profissionais, todas elas passaram anos cuidando de seus corpos, aprimorando suas habilidades, construindo suas carreiras - focadas, em última análise, em si mesmas. Ter filhos mudou tudo. “Agora não consigo tirar uma soneca nem que eu queira”, disse Dunn, que tem um filho de um ano, Marcel.

Em entrevistas, as jogadoras que optaram por abandonar o esporte para ter filhos disseram que se fizeram as mesmas perguntas difíceis: será que um dia meu corpo vai voltar a ser o mesmo? Será que vou conseguir focar? Será que vou querer voltar?

Mas, à medida que o futebol feminino experimenta uma onda de interesse e investimento que profissionalizou o esporte, aumentou a renda e deixou mais difícil do que nunca manter um lugar nas melhores equipes do mundo, as atletas que querem filhos enfrentam uma nova questão: quanto espaço existe para as mães no futebol de elite?

ESCOLHAS DIFÍCEIS

Casey Krueger, zagueira da seleção dos Estados Unidos desde 2016, achou que conseguiria voltar a tempo para esta Copa do Mundo. Quando descobriu que estava grávida em 2021, ainda faltavam quase dois anos para o torneio. Mas, depois que ela teve um menino em julho passado, começou a achar que não teria tempo suficiente para entrar na lista.

Uma cesariana de emergência complicara seu parto, então ela contratou uma terapeuta do assoalho pélvico para trabalhar com ela e, com sorte, acelerar seu retorno. Em abril, Krueger sentiu que estava perto: durante um amistoso contra a Irlanda, parecia estar na forma pré-gravidez.

No entanto, ela não entrou na lista final. Durante seu tempo fora, outras jogadoras passaram à frente. Agora ela está assistindo à Copa do Mundo de casa. “Era um risco que eu estava disposta a correr”, disse Kreuger em videochamada, enquanto seu filho se mexia em seus braços. “Mas, quando você vê a carinha do bebê, percebe que tudo vale a pena.”

Jogadoras de todo o mundo estão assumindo esse risco, ou pelo menos assumindo o controle sobre suas escolhas. A ex-meio-campista norte-americana Carli Lloyd, por exemplo, disse que optou por parar de jogar antes dos 40 anos porque ela e o marido queriam constituir família. Outra jogadora americana, Becky Sauerbrunn, decidiu congelar seus óvulos no ano passado para continuar a carreira.

A meio-campista alemã Melanie Leupolz jogou a Copa do Mundo depois de ter um bebê no ano passado, mas uma de suas ex-companheiras, a goleira Almuth Schult, está grávida de seu terceiro filho e ficou fora da campanha da Alemanha, que não conseguiu passar da primeira fase.

Cheyna Matthews, da Jamaica, que eliminou o Brasil, tem três filhos e o mais jovem sempre pergunta o motivo para ela ficar tanto tempo longe de casa Foto: Victoria Adkins / AP

A Jamaica, que eliminou o Brasil, conta com duas mães no elenco. Uma delas, Cheyna Matthews, tem três filhos. Em um vídeo publicado antes da Copa do Mundo, ela se emocionou ao contar como um de seus meninos sempre pergunta por que ela tem de ficar longe de casa “muitos dias.”

A U.S. Soccer, entidade reguladora do futebol nos Estados Unidos, disse que 17 mães jogaram em sua seleção nacional ao longo da história, começando com Joan Dunlap em meados da década de 1980. Morgan, a estrela do ataque americano, e seu marido, o ex-jogador Servando Carrasco, contratam uma babá para ajudar a cuidar da filha de três anos, Charlie. Mas Morgan, 34, prefere levar Charlie junto em muitas das viagens com a equipe americana, às vezes montando uma cama inflável para que a filha possa dormir ao lado dela nos hotéis.

“Você basicamente cuida da criança a cada passo que não está no campo de futebol, na academia ou numa reunião”, disse Morgan. “Acho que fica mais fácil, ou talvez não fique mais fácil, mas você se acostuma a fazer malabarismo o tempo todo.”

Às vezes, disse Morgan, as “tias” do time assumem o cargo de babás não remuneradas porque o marido ou outros familiares nem sempre estão disponíveis nas viagens - parte do tipo de família estendida e não oficial da qual dependem muitas mães do futebol. Depois de um amistoso meses atrás, por exemplo, Charlie puxou o short da mãe procurando pela zagueira Emily Fox. “Cadê a Foxy?”, Charlie continuou perguntando. “Eu quero a Foxy!”

Mas as tias não podem fazer muito. Assim, ao longo dos anos, a seleção americana subsidiou babás durante as viagens. Os benefícios vieram após a pressão das primeiras mães da equipe, mas com o tempo mais auxílios entraram no acordo de trabalho coletivo das jogadoras, incluindo ajuda de custo diária para viagens e transporte pago para crianças e seus cuidadores. Pelo menos nos Estados Unidos, isso facilitou que as mães da equipe se concentrassem no trabalho.

Cinco mães - um recorde - estavam no campo de treinamento da equipe americana em abril, enquanto cadeirões apareciam nas mesas de jantar e carrinhos de bebê passeavam pelo hotel da equipe. Nos amistosos da temporada, as crianças das jogadoras tinham sua própria suíte, com a porta marcada com uma placa que dizia “Babás USA”. Lá dentro, o serviço de bufê oferecia biscoitos e suco em caixinha.

SUPORTE MISTO

Embora as acomodações para jogadoras com crianças tenham se tornado mais comuns, a rispidez do esporte ainda aparece às vezes, especialmente na Europa, onde o conceito continua relativamente novo. “Em geral, o pensamento era que, quando você engravidava, sua carreira estava acabada”, disse Schult à agência alemã Deutsche Welle. “Então ninguém se preparou para ter as crianças por perto”.

Quando a islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir tirou licença maternidade de sua equipe francesa, o Lyon, em 2021, o clube se recusou a pagar salário integral. Então, com a ajuda do FIFPro, o sindicato global de jogadores, ela entrou com uma ação junto à Fifa, órgão regulador do futebol no mundo, e ganhou um julgamento histórico. Gunnarsdottir o qualificou como “um alerta para os clubes”.

Situação envolvendo Sara Bjork Gunnarsdottir e Lyon serviu de alerta para as jogadoras Foto: Clive Brunskill / Reuters

Sarai Bareman, chefe do futebol feminino da Fifa, ajudou a criar essas novas regras, que exigem que os clubes concedam às jogadoras grávidas uma licença-maternidade de 14 semanas pagas com dois terços do salário e garantam que elas tenham um lugar na lista quando retornarem. Agora Bareman, também ex-jogadora, tem um filho pequeno que pode ser visto correndo pelo principal hotel da Fifa em Auckland durante a Copa do Mundo.

Bareman disse que oito jogadoras se registraram na Fifa para que os filhos viajem com seus times na Copa do Mundo e que várias outras fizeram acordos particulares. O apoio que recebem e sua visibilidade eram incomuns até uma década atrás. “Acho que é um movimento muito impulsionado pela América do Norte, porque vimos algumas mães de grande qualidade retornando”, disse ela. “Sinceramente, sinto que isso influenciou muitas outras jogadoras do mundo todo a serem mais abertas publicamente sobre o fato de que, sim, elas também têm filhos. Seus filhos estão lá. É uma parte fundamental da vida delas”.

Morgan teve Charlie em 2020 e voltou ao esporte bem a tempo para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, quase sempre usando um anel de ouro com a palavra “MAMÃE”, que ela comprou para si mesma como um lembrete de suas prioridades. Desde então, ela muitas vezes inclui Charlie nas suas comemorações pós-jogo ainda no campo, carregando-a para ver os torcedores e deixando-a brincar na grama. Os 10,1 milhões de seguidores de Morgan no Instagram recebem atualizações regulares sobre Charlie, entre elas uma na semana passada com fotos delas depois de se reencontrarem após várias semanas separadas. “Ela chegou e meu coração está explodindo”, escreveu Morgan no post.

Mas nenhuma quantidade de apoio pode aliviar essas separações. Uma tarde na semana passada, Morgan pediu licença aos repórteres para dizer boa-noite a Charlie numa vídeo chamada. Mas não houve resposta. Charlie já tinha ido dormir. “Oh, não”, disse Morgan, franzindo a testa antes de suspirar e voltar para as entrevistas. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU