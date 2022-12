Nova geração? Jovens destaques podem ganhar chance na seleção brasileira após a Copa de 2022

Uma nova geração de talentos do futebol brasileiro aguarda ansiosamente a próxima convocação da seleção sonhando fazer parte do ciclo da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Tanto jovens que não receberam oportunidades em vestir a camisa do Brasil quanto os que tiveram poucas chances com Tite esfregam as mãos para aguardar uma oportunidade na primeira data Fifa pós-Mundial do Catar

Endrick, do Palmeiras, é a principal revelação do futebol brasileiro dos últimos anos tendo apenas 16 anos. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências da Europa, o jovem será jogador do Real Madrid em 2024. O Palmeiras e o clube espanhol chegaram a um acordo, mas o contrato ainda não foi assinado e há previsão para ser concluído ainda em dezembro. Ele já acumula jogos pelo time principal alviverde e tem convocações para representar o Brasil sub-20.

Danilo, do Palmeiras, e João Gomes, do Flamengo, disputam a bola em uma partida do Brasileirão. Os dois podem ganhar chance de estrear pela seleção brasileira. Foto: REUTERS/Sergio Moraes

Endrick até recebeu apoio do craque Ronaldo Fenômeno para receber uma oportunidade na delegação do Brasil na Copa deste ano no Catar. “É um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional. Para ele seria uma experiência sensacional, para o futuro da seleção brasileira também”, disse o ex-jogador, atual dono do Cruzeiro, em novembro.

Os volantes Danilo, do Palmeiras, João Gomes, do Flamengo, e André, do Fluminense, foram alguns dos principais nomes da posição no futebol brasileiro neste ano e podem ganhar oportunidades em 2023. Os três têm “perfil de futebol europeu” e colecionaram atuações de alto nível, além do histórico de convocações para as seleções de base. Danilo até chegou a ser convocado para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão em junho, mas não entrou em campo.

Alguns com passagens pela seleção brasileira sub-20 também podem receber oportunidades no futuro próximo. O jovem Marcos Leonardo, destaque do Santos, tem apenas 19 anos, mas já apresentou suas credenciais em 2022. Ótimo posicionamento e pontaria afiada levaram-no a ser uma das revelações do futebol brasileiro. Seu companheiro de time Ângelo é outro apontado como um atacante rápido e habilidoso de lado de campo com muito potencial para evoluir.

Ângelo e Marcos Leonardo são duas das grandes promessas do Santos e do futebol brasileiro

O Athletico-PR tem dois nomes que podem ganhar chance na seleção. O atacante Vitor Roque tem apenas 17 anos, mas suas atuações elevaram o nível do time neste ano. Ele já é monitorado por grandes clubes europeus. Ele foi eleito para a seleção da Libertadores 2022 divulgada pela Conmebol.

Já o goleiro Bento, de 23 anos, foi um dos destaques do rubro-negro paranaense e também já recebeu sondagens para se transferir ao futebol do Velho Continente.

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, de 24 anos, era cotado para integrar a delegação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas acabou perdendo a vaga para Bremer, da Juventus. Ele já havia sido convocado para a seleção olímpica no ano passado, mas foi cortado após se lesionar.

O defensor revelado no Avaí teve um início de temporada com erros individuais, mas deu a volta por cima e ajuda o time londrino a se manter na liderança do Campeonato Inglês. Canhoto, é rápido e se destaca na bola aérea. Thiago Silva, com 38 anos, disputou sua última Copa do Mundo.