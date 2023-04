Nova Iguaçu x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nova Iguaçu e América-MG não começaram a Copa do Brasil como favoritos ao título, mas, com o bom futebol apresentado no começo do ano, já despontaram como duros adversários a se enfrentar. Nesta quarta-feira, 12, eles medem forças pela ida da terceira fase da competição buscando manter vivo o sonho do título inédito.

Apesar de não ter alcançado as semifinais do Campeonato Carioca, a ‘Laranja Mecânica da Baixada’ surpreendeu ao eliminar o Vitória na primeira fase; posteriormente, passou sem dificuldades pelo Nova Mutum. O grande obstáculo é não poder atuar no Laranjão, seu estádio, e ter que jogar no Raulino de Oliveira contra uma forte equipe mineira, que chegou à final de seu estadual e, recentemente, aplicou 4 a 0 no Peñarol pela Sul-Americana. O coelho vive uma ascensão no continente e quer o troféu para voltar à Libertadores.

NOVA IGUAÇU x AMÉRICA-MG

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h30.

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Nova Iguaçu x América-MG. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (Pay-per-view)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU - Anderson Max; Léo Fernandes, Michel Pereira, Matheus Alves e Bruno Felipe; Gustavo Nicola, Léo Índio; Andrey Dias, Luã Lúcio e Ewerton do Amaral; Breno. Técnico : Carlos Vitor

- Anderson Max; Léo Fernandes, Michel Pereira, Matheus Alves e Bruno Felipe; Gustavo Nicola, Léo Índio; Andrey Dias, Luã Lúcio e Ewerton do Amaral; Breno. : Carlos Vitor AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Arthur; Éder Ferreira, Maidana, Ricardo Silva e Nicolas; Alê, Juninho e Emmanuel Martínez; Gonzalo Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

QUEM APITA?

Diego Pombo Lopez (BA)

