Nova Iguaçu x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na estreia, o Internacional teve jogo tranquilo em Alagoas e venceu por 2 a 0 o ASA de Arapiraca, com gols de Vitão e Alario. O time de Eduardo Coudet ganhou o reforço do atacante colombiano Borré, que está regularizado e viajou com a equipe para a capital brasileira. O Nova Iguaçu, que está na semifinal do Campeonato Carioca, massacrou o Itabuna ao fazer 8 a 0.

A última e única conquista do Internacional na competição aconteceu em 1992. De lá para cá, foram dois vices, em casa, para Corinthians (2009) e Athletico-PR (2019).