Nova Iguaçu x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Eliminado do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu tem os compromissos pela Taça Rio, antes de iniciar a disputa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, além de garantir a vaga na competição nacional, terminou com o vice-campeonato estadual, ao perder na decisão para o Flamengo. Na primeira fase da Copa do Brasil, eliminou o Barcelona-RO.

Já o Vasco, além de seguir na briga pelo título na Copa do Brasil, mira a revanche contra o Nova Iguaçu. Na semifinal do Carioca da última temporada, foi eliminado no Maracanã. Agora, tenta seguir em frente na competição nacional, em meio à disputa do mata-mata do Estadual contra o Flamengo.