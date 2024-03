Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, horário e escalações das equipes

A equipe da baixada fluminense optou por jogar novamente no mesmo local da semana passada e teve seu pedido atendido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A decisão beneficiou a torcida do Vasco, que promete lotar o estádio mais uma vez: mais de 60 mil ingressos já foram vendidos.

Surpresa do Cariocão 2024, a equipe da casa tem a vantagem do empate para se classificar à grande final, pois terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás apenas do Flamengo. Vindo de uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o Internacional, o clube treinado por Carlos Vitor vem para recuperar a moral. Já ao time cruzmaltino, comandado por Ramón Díaz e que teve a semana inteira para treinar, resta apenas uma coisa: vencer.