Nova Zelândia 1 x 0 Noruega: veja os melhores momentos do jogo de estreia da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina começou com um resultado histórico. A Nova Zelândia, anfitriã do torneio junto com a Austrália, surpreendeu a campeã do mundo Noruega e venceu por 1 a 0, alcançando a primeira vitória do país na história do Mundial. O único gol do jogo foi marcado pela atacante Hannah Wilkinson, no início do segundo tempo. O resultado faz as donas da casa largarem na frente do Grupo A, chave que conta também com Suíça e Filipinas.