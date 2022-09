Novak Djokovic elimina canadense Vasek Pospisil e está na semifinal do ATP 250 de Tel-Aviv

O sérvio Novak Djokovic teve de suar bastante para vencer o canadense Vasek Pospisil, nesta sexta-feira, em duelo válido pelas quartas de final do ATP 250 de Tel-Aviv. O cabeça de chave número 1 do torneio e sétimo do ranking mundial precisou de 1h54 para marcar 7/6 (7/5) e 6/3.

O primeiro set foi bastante disputado e mostrou um poder de reação muito grande de Pospisil. Sem quebra de saque, a disputa da primeira parcial foi para o tie-break. O canadense chegou a estar perdendo por 1/5, mas buscou a igualdade. Os dois últimos pontos do set foram de Djokovic.

Pospisil não se entregou e quase quebrou o saque de Djokovic no primeiro game do segundo set. O sérvio se impôs, fez 3/0, mas mais uma vez sentiu a reação do rival, que empatou 3/3. Como fizera no primeiro set, o sérvio voltou a aumentar o ritmo e não deu chances nos três games restantes para o número 149 do ranking, fechando o jogo.

Novak Djokovic derrotou o canadense Vasek Pospisil na estreia do ATP de Tel Aviv. Foto: Abir Sultan/ EFE

Por uma vaga na final do torneio israelense, Djokovic vai ter pela frente o russo Roman Safiullin, que eliminou o francês Arthur Rinderknech, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Na outra semifinal, o croata Marin Cilic vai enfrentar o francês Constant Lestienne. Cilic nem precisou jogar, pois Liam Broady não entrou em quadra e perdeu por WO. Já Lestienne lutou bastante para bater o norte-americano Maxime Cressy, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (7/3).