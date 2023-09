Novo ângulo de possível pênalti para o Palmeiras contra o Grêmio causa alvoroço nas redes; veja

O duelo entre Grêmio e Palmeiras da última quinta-feira, 21, confronto direto na corrida pela liderança do Brasileirão, ficou marcado não só pela vitória dos gaúchos por 1 a 0 como também por reclamações contra a arbitragem por parte dos paulistas. Um dos lances mais comentados foi o de um suposto pênalti em Endrick que não foi revisado pelo VAR e, neste sábado, foi divulgado um novo ângulo que apimentou a discussão.

Na imagem, filmada da arquibancada e sem repetição na transmissão televisiva, nota-se que o atacante cai na área ao sofrer contato de um jogador gremista. O árbitro Bruno Arleu de Araújo deixou o jogo correr e o responsável pelo VAR, Igor Benevenuto, não recomendou a revisão. O jogo terminou em 1 a 0 para o Grêmio, com muitas reclamações por parte de Abel Ferreira.

Na saída para o intervalo, o comandante alviverde ficou na bronca com a marcação de uma falta contra o Palmeiras nos acréscimos do primeiro tempo e saiu para o vestiário falando “Isso é roubar!”. Na coletiva de imprensa após a partida, ele rechaçou qualquer polêmica com o trio de arbitragem e disse que “o que se passa em campo, fica dentro de campo”, criticando a presença de câmeras perto dele durante os jogos.

Apesar das reclamações, Abel não atribuiu a vitória do rival à atuação da arbitragem. Segundo ele, o jogo foi perdido foi falta de eficácia e seria “uma mentira” dizer que a derrota se deve aos juízes em campo.

O possível pênalti em Endrick não foi o único lance que irritou os palmeirenses. Ainda na etapa inicial, João Pedro Galvão acertou uma cotovelada em Gustavo Gómez quando os dois subiram para disputar uma bola pelo ar e levou amarelo. Para a torcida, era incidente passível de expulsão direta. Novamente, o VAR não viu a consulta como necessária.

Mesmo sendo superado pelo Grêmio, o Palmeiras segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, e não viu o Botafogo, com 51, se afastar na ponta, já que seu arquirrival, Corinthians, o derrotou na Neo Química Arena. Os gaúchos, por sua vez, chegaram aos 43 pontos e colaram nos dois ponteiros. Red Bull Bragantino, com 41, Fluminense, com 41, e Athletico Paranaense, com 40, fecham o G-6 de classificação à Libertadores de 2024.