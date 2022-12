Novo boletim médico sobre Pelé: ‘estável’ e ‘nenhuma piora’; Rei do Futebol continua internado em SP

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou neste sábado, dia 4, um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé, internado desde a última terça-feira. O comunicado informa que o Rei do Futebol foi ao hospital para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón e continua em tratamento, com quadro estável e sem nenhuma piora de sexta para sábado. Ele está sendo medicado.

O informativo diz ainda que Pelé tem respondido “bem” ao tratamento da infecção respiratória, diagnosticada na sexta-feira após uma série de exames. O boletim é assinado por três médicos do Einstein: Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares.

Sem menção à possibilidade de alta, o ex-jogador de 82 anos deve continuar internado nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento. Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon no fim do ano passado. Por isso, ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação da efetividade do procedimento médico. Logo que o câncer foi diagnosticado, o Rei do Futebol foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital onde está agora.

Desde que foi internado, jogadores e famosos publicam mensagens nas redes sociais pedindo a melhora e orações ao “Rei Pelé”. Entre eles, os jogadores da seleção brasileira Rodrygo e Vinicius Junior, além do jogador da França Mbappé. No jogo do Brasil contra Camarões pela última rodada da primeira da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, no Estádio Lusail, uma enorme bandeira foi erguida pela torcida, desejando “melhoras” ao Rei.

Na tarde deste sábado, o perfil oficial de Pelé no Instagram publicou uma mensagem tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde. “Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido”, diz a mensagem. O ex-jogador também agradeceu a torcida por sua recuperação e se diz cheio de energia para acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo no Catar.

Leia, na íntegra, o boletim médico divulgado neste sábado

Publicidade

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h.”