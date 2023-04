Novorizontino almeja consolidação do trabalho e título da Série A2 do Campeonato Paulista

O Grêmio Novorizontino está de volta à elite estadual. No último sábado, a equipe de Novo Horizonte superou o Noroeste por 3 a 0 - 4 a 1 no placar agregado - no estádio Jorge Ismael de Biasi, garantindo o retorno para o Paulistão 2024 e a vaga na final da Série A2. Na decisão, o clube tem a Ponte Preta pela frente, neste sábado, às 15h, no Moisés Lucarelli. No primeiro duelo, empate em 1 a 1.

A equipe de Novo Horizonte tem motivos para se empolgar na final. O Novorizontino fez a segunda melhor campanha na primeira fase da competição, com 29 pontos, além de ainda não ter perdido como mandante em toda a Série A2. Com apoio de mais de 6 mil torcedores na semifinal, alcançou a marca de seis jogos sem derrotas, incluindo a fase anterior e o mata-mata.

O trabalho dentro dos gramados tem reflexo na atuação extracampo do clube. Para esta temporada, o clube montou um elenco competitivo para a segunda divisão estadual e a Série B do Brasileirão. Com a boa campanha na Série A2, Genilson da Rocha, presidente do Novorizontino, destaca os diversos ganhos da equipe.

José Luís Silva/Ag. Paulistão

“O Novorizontino ganha em todos os sentidos. Primeiramente, houve um investimento para chegar à conquista e, por mérito, tivemos os ganhos esportivos e a valorização da marca do clube. Na sequência, há valorização do trabalho dos profissionais e dos atletas, que passam a ser vistos por canais diferentes em uma esfera maior. O ganho financeiro é a receita da própria competição com Campeonato Paulista da Série A, que naturalmente tem uma premiação maior. Além disso, tem também a valorização dos patrocinadores, uma vez que a projeção de investimento na elite do Paulistão é muito maior e a exibição na mídia também”.

Na construção do elenco, o clube procurou mesclar o grupo com jovens formados no clube e experientes. Embora reconheça as variáveis de cada campeonato, Genilson destaca a importância de um trabalho organizado com antecedência para disputar torneios de alto nível no país.

“Nosso planejamento começou após o encerramento da Série B de 2022. O clube montou uma equipe que pudesse atender não só em um primeiro momento, mas também que fosse capaz de começar no Campeonato Brasileiro, apostando cada vez mais em valores formados aqui. Não foi fácil, mas entendemos que fomos assertivos na montagem do elenco. A prova disso foi o sucesso e o retorno para a Série A do Paulistão em 2024. Seguimos de olho em oportunidades para cumprir com os objetivos do clube na temporada”, completa.

Após o encerramento da Série A2 do Paulistão, os olhares do Novorizontino serão para a Série B do Brasileirão 2023. Esta será a segunda vez do clube na competição depois de garantir a permanência na temporada passada. A estreia do Tigre no campeonato será diante do Vila Nova, fora de casa.