Novorizontino faz 6 a 0, respira na Série B e praticamente rebaixa o Náutico

Depois de ficar quatro jogos sem vencer, enfim, o Novorizontino conseguiu se reabilitar para abrir distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, pela 35ª rodada, o time paulista goleou por 6 a 0 o lanterna Náutico no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Douglas Baggio, duas vezes, Ronald, Diego Torres, Rômulo e Hélio marcaram os gols e deixaram o resultado final como a maior goleada da competição em 2022. Superou os 4 a 0 do Vasco em cima do CRB no dia 28 de julho pela 21ª rodada, em São Januário.

Com o resultado, o Náutico ficou em uma situação complicadíssima, afinal precisa somar os nove pontos que ainda tem em disputa e torcer por tropeços da Chapecoense para conseguir se salvar. Atualmente, o time pernambucano tem 30 pontos. Já o Novorizontino subiu para 15º com 40 pontos, abrindo quatro pontos do Z-4, com os 36 pontos do CSA.

Mascote do Novorizontino mostra número de gols marcados pela equipe nesta noite. Foto: Grêmio Novorizontino

O Novorizontino tomou conta do primeiro tempo e não demorou para abrir o placar. Logo aos 19 minutos, após um contra-ataque rápido, Ronald cruzou na medida para Douglas Baggio que só teve o trabalho de ganhar dos zagueiros na corrida e desviar para o fundo das redes.

O segundo gol saiu de uma roubada de bola no meio-campo. Aos 34 minutos, Gustavo Bochecha desarmou e tabelou com Danielzinho, mas chutou na trave. No rebote, Douglas Baggio estava bem posicionado na pequena área para empurrar para o gol vazio. A resposta do Náutico veio nos minutos finais, quando Jean Carlos arriscou de longe e Lucas Pereira fez uma boa defesa em dois tempos.

Na volta para o segundo tempo, não foi diferente. Assustado, o Náutico viu o Novorizontino marcar mais um aos oito minutos e praticamente decretar a vitória. Ronald roubou a bola na entrada da área, driblou mais um zagueiro e ficou cara-cara com o goleiro, mandando a bola para o fundo das redes.

O quarto gol saiu aos 26 minutos. Felipe Albuquerque lançou Diego Torres na entrada da área, que dominou e chutou forte no canto do goleiro Bruno Lopes, que nada pode fazer. O quinto, aconteceu aos 31 minutos quando Rômulo tabelou com Danielzinho e deixou a sua marca. Já o gol que deu números finais a partida em 6 a 0 saiu aos 34 minutos. Hélio aproveitou um cruzamento da direita e completou para as redes. Nos minutos finais, não deu tempo para mais nada.

Os dois times voltam em dias distintos para a disputa da 36ª rodada da Série B. Logo na terça-feira (18), o Novorizontino encara o Brusque, no estádio Augusto Bauer, às 19h. No domingo (23), o Náutico encara o Grêmio, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE),às 16h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 6 X 0 NÁUTICO

NOVORIZONTINO - Lucas Pereira; Felipe Albuquerque (Cléo Silva), Walber, Ligger e Paulinho; Jhony Douglas, Douglas Baggio, Danielzinho (Hélio) e Diego Torres (Ramón Martínez); Gustavo Bochecha (Léo Baiano) e Ronald (Rômulo). Técnico: Mazola Júnior.

NÁUTICO - Bruno Lopes; Victor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas (Pedro Vitor); Djavan (Kieza), Souza (Ralph), Richard Franco (Júnior Tavares) e Jean Carlos; Everton Brito e Júlio (Thomaz). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Douglas Baggio, aos 19 e aos 34 minutos, do primeiro tempo. Ronald, aos oito, Diego Torres, aos 26, Rômulo aos 31 e Hélio, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho, Diego Torres, Jhony Douglas, Rômulo e Ronald (Novorizontino) e Djavan (Náutico).

RENDA - R$ 17.395,00.

PÚBLICO - 979 pagantes

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).