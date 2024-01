Novorizontino x Corinthians: onde assistir à semifinal da Copinha, horário e escalação das equipes

Novorizontino e Corinthians decidem nesta segunda-feira, 22, a partir das 21h30 (horário de Brasília), quem se classifica para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Apesar de jogar como visitante, pelo chaveamento, a partida ocorre na casa alvinegra, na Neo Química Arena. O Corinthians é o maior campeão da competição e busca seu 11º título nesta temporada.

Em caso de vitória corintiana nesta segunda-feira, há grandes chances de a decisão da Copa São Paulo ocorrer na própria Neo Química Arena. Sem condições do Pacaembu receber qualquer partida ou público – apesar do prefeito Ricardo Nunes garantir que o estádio seria reaberto no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro –, a final da Copinha deve passar para outro estádio da cidade. Em 2023, ela ocorreu no Canindé, casa da Portuguesa.

Novorizontino x Corinthians: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

NOVORIZONTINO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPINHA

DATA : 22/01 (segunda-feira).

: 22/01 (segunda-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR NOVORIZONTINO X CORINTHIANS AO VIVO

CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO

NOVORIZONTINO: João Scapin; Pedro Rinaldi, João Araújo, Dantas e Luisão; Messias, Miguel Contiero e Lucas Café; Romário Pelin, Tavinho e Diego Galo. Técnico: Rafael Stucchi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NOVORIZONTINO E CORINTHIANS

18/01 - Athletico-PR 1 x 3 Novorizontino - Copinha.

- Copinha. 18/01 - Corinthians 2 x 0 América-MG - Copinha.