Em busca da primeiro vitória na Série B 2025, Novorizontino e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, dia 12, pela segunda rodada da competição nacional. No primeiro compromisso, o time paulista ficou no 1 a 1 com o Avaí fora de casa, enquanto o rival carioca perdeu para o Cuiabá diante de seus torcedores. A bola rola às 19 horas (horário de Brasília).

O Novorizontino, que por pouco não chegou à elite do futebol brasileiro na última temporada (ficou abaixo do Ceará apenas pela quantidade de vitórias), atualmente está na 12ª colocação. Umberto Louzer faz sua estreia no comando da equipe.

Já o Volta Redonda, que perdeu pelo placar mínimo, está no 15º lugar, dois degraus acima da zona de rebaixamento.

Novorizontino x Volta Redonda na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

NOVORIZONTINO x VOLTA REDONDA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B:

DATA : 12/04/2025.

: 12/04/2025. HORÁRIO : 19 horas (horário de Brasília).

: 19 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

ONDE ASSISTIR NOVORIZONTINO x VOLTA REDONDA AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO:

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer, Luís Oyama e Léo Tocantins; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Umberto Louzer.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VOLTA REDONDA:

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Ynaiã, Fabrício, Bruno Barra e Sanchez; Pierre, Robinho e PK; Lucas Tocantins, Mirandinha e Hyuri. Técnico: Rogério Corrêa.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NOVORIZONTINO E VOLTA REDONDA:

06/04/2025 - Avaí 1x1 Novorizontino (Série B).

- Avaí 1x1 (Série B). 06/04/2025 - Volta Redonda 0x1 Cuiabá (Série B).