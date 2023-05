Ñublense x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo encara nesta quarta-feira, às 21h30, no Chile, o Ñublense pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. A equipe carioca busca voltar a vencer na competição continental para não deixar que o Racing, da Argentina, abra vantagem na ponta para os outros adversários do grupo. Já os chilenos buscam deixar a lanterna da chave.

Na rodada passada, o Ñublense conquistou sua primeira vitória na atual edição da competição. Jogando em casa, os chilenos superaram o Aucas, por 2 a 1, e se recolocaram na briga por uma das vagas nas oitavas de final da competição.

Pelo lado do Flamengo, a partida é essencial para seguir com chances reais de sair do grupo como líder. Com a vitória do Racing na rodada, o time carioca precisa vencer para se aproximar dos argentinos e deixar a definição da liderança para o duelo que acontecerá no estádio do Maracanã.

Flamengo e Ñublense medem forças nesta quarta no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

ÑUBLENSE X FLAMENGO

DATA : 24/05/2023 (quarta-feira).

: 24/05/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Municipal, em Concepción (CHI).

ONDE ASSISTIR

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ÑUBLENSE - Nicola Pérez, Cerezo, Rafael Caroca e Zalazar; Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Manuel Rivera e Campusano; Bayron Oyarzo (Vilches) e Patricio Rubio. Técnico: Jaime Garcia

- Nicola Pérez, Cerezo, Rafael Caroca e Zalazar; Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Manuel Rivera e Campusano; Bayron Oyarzo (Vilches) e Patricio Rubio. Jaime Garcia FLAMENGO - Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Victor Hugo); Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli

