Dorival Júnior revela promessa que fez ao chegar ao São Paulo

Calmo e ponderado como habitualmente, Dorival Júnior contou um bastidor para valorizar o seu trabalho e o grupo que comanda. Contratado para substituir Rogério Ceni há menos de quatro meses, o treinador afirmou que nem os atletas acreditaram quando ele contou que o São Paulo disputaria, no mínimo, uma final de campeonato. A sua promessa foi cumprida, já que o time eliminou o Corinthians e jogará a decisão da Copa do Brasil depois de 23 anos.

“Os próprios jogadores não acreditaram. Quando eu falei, um olhava para o outro e eu percebi que existia uma desconfiança muito grande”, relembrou. “Eles pensaram: ‘esse cara está louco? Estamos brigando para ajustarmos nossa equipe’”, completou Dorival.

O técnico admitiu que existia insegurança e desconfiança quando ele assumiu a equipe no fim de abril. “Eu cheguei falando em conquista, em se preparar para chegar. Daqui pra frente, vai depender de merecimento, comprometimento e entrega pra que possa fazer o principal de tudo: recuperar o amor do torcedor com o clube”, declarou.

Finalista da Copa do Brasil, cujo título ainda não tem e presente nas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo, passados quatro meses do trabalho de Dorival, foi transformado e hoje é mais confiante. De acordo com o técnico, os atletas entenderam “perceberam que têm uma força um pouco maior do que aquilo que vinha sendo mostrado”.

Dorival Junior vai reencontrar Flamengo na final da Copa do Brasil Foto: Alex Silva/Estadão

“Nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, tanta força, com o desejo de se estabelecer e entregar ao torcedor algo que vem fazendo falta há alguns anos dentro do Morumbi”, enalteceu o treinador.

Individualmente, ele destacou a apresentação de Lucas Moura. O camisa 7 jogou solto e fez o que quis com a defesa corintiana. Foi dele o segundo gol que definiu a vitória e a classificação são-paulina.

“Lucas é um jogador muito importante. Tem características que nós não tínhamos até então. Pode atuar pode dentro, pelo centro, pelo lado esquerdo. O importante é a doação e a intensidade que ele está mostrando, a qualidade nas jogadas”, resumiu sobre seu craque.

O técnico também explicou a razão de não ter utilizado James Rodríguez na partida. Segundo o treinador, o colombiano está já com ritmo de jogo e só não entrou porque por opção tática. “O jogo de hoje exigia outra característica pelo momento em que estávamos passando”, disse Dorival. Seu plano é escalar o meio-campista como titular pela primeira na próxima partida, diante do Botafogo, sábado, no Morumbi, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.

O São Paulo jogará pela segunda vez uma final de Copa do Brasil. O adversário será o Flamengo, que eliminou o Grêmio. Dorival Júnior vai, portanto, reencontrar a equipe com a qual venceu o mesmo torneio no ano passado.