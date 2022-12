O Campeonato Inglês está de volta, com um grande ato a ser acompanhado

O Campeonato Inglês (também chamado de Premier League) foi absolutamente, resolutamente claro. Isso não foi um blefe. O que quer que a Fifa fizesse com a Copa do Mundo, por mais que as outras ligas da Europa se adaptassem por conta do Mundial entre novembro e dezembro, o Inglês jogaria partidas na data do Boxing Day (26 de dezembro).

Essa postura deve, no fundo, ter parecido um pouco absurda para os executivos presentes naquela cúpula em Doha, no Catar, em 2015, quando os clubes e ligas mais poderosos do futebol mundial foram informados de que a Copa do Mundo estava sendo transferida para o fim do ano. Ou você gosta ou você não gosta. Nenhuma das ligas estava feliz, é claro.

Mas apenas o Campeonato Inglês - o mais rico do mundo e que ganha mais com seus acordos de transmissão para o país do que a Fifa em um ciclo inteiro de Copa - parecia tão horrorizado de que suas tradições queridas estavam em perigo que determinou um limite. O Mundial tinha que acabar a tempo de as partidas que seriam marcadas para o dia seguinte ao Natal pudessem acontecer.

O Manchester City, de Haaland, está na segunda posição do Campeonato Inglês. Foto: Action Images via Reuters / Action Images via Reuters

Havia motivos para aquela postura, obviamente. O que é descrito com tanta frequência na Inglaterra como o “período festivo movimentado” e que realmente deveria ser registrado é que se trata de um pilar fundamental das vendas de direitos televisivos. É de onde flui toda a riqueza e poder da Premier League: todos os possíveis espectadores sentados em casa, seus cabeças talvez um pouco doloridas e seus estômagos um pouco cheios, vales-presente de tios de quem eles não gostam. Como a maioria das tradições, o futebol do Boxing Day é realmente sobre vender coisas para você.

E, claro, a liga inglesa é poderosa o suficiente para ter seu desejo atendido. A Copa do Mundo, “destilada” em apenas 29 dias, terminou no último domingo. A maioria das outras grandes ligas da Europa deu a seus jogadores um pouco mais de tempo para descansar e se recuperar. O Campeonato Italiano não recomeça até o início de janeiro, já o Alemão só no final do primeiro mês de 2023. Espanha e França têm jogos agendados para este mês, mas a carga de partidas para equipes e jogadores é muito mais leve.

O Inglês, no entanto, jogará no Boxing Day porque sempre joga. Não seria Natal sem ele.

Nesse ponto, a palavra arrogância permanecendo no fundo da mente, tudo o que podemos fazer é desejar boa sorte a todos os envolvidos. Gostou da maior final de Copa do Mundo da história? Aquela com o que pode muito bem ter sido o melhor gol já marcado em uma final? Aquele lance maravilhoso e arrebatador coroado por Di María, os três gols de Mbappé, a Argentina sendo tricampeã e Lionel Messi, o melhor jogador da história, finalmente cumprindo seu sonho e seu destino, enquanto o mundo assistia com os olhos arregalados?

Bem, a seguir, teremos o duelo entre Crystal Palace e Fulham. E é ao vivo.

Dibu Martínez retorna ao Aston Villa como campeão mundial com a Argentina. Foto: Action Images via Reuters / Action Images via Reuters

Antes da Copa do Mundo, era fácil imaginar o impacto físico que o torneio no meio da temporada poderia ter nas principais ligas da Europa. Os jogadores voltariam do Catar exaustos ou lesionados? Haveria uma vantagem significativa para aquelas seleções que tiveram menos representantes na Copa? A segunda metade da temporada do Inglês seria apenas o norueguês Erling Haaland, revivido por um mês de tédio, derrubando defesas cansadas e desinteressadas?

À primeira vista, parece que o Inglês não precisaria se preocupar. A Inglaterra chegou às quartas de final da Copa, e os jogadores que formaram o núcleo da equipe de Gareth Southgate provavelmente precisarão de um pouco de tempo para descansar e se recuperar antes de retornarem a seus clubes. Mas houve surpreendentemente poucas estrelas da liga inglesa que chegaram à última semana do Mundial.

Isso não quer dizer que não haja uma série de lesões impactantes da Copa do Mundo. De fato, pode-se dizer que o destino do título da Premier League foi decidido no Catar: a lesão no ligamento medial sofrida pelo atacante do Arsenal Gabriel Jesus foi precisamente o tipo de golpe que o improvável líder da competição não conseguiria lidar, principalmente com o Manchester City no seu retrovisor.

Gabriel Jesus lesionou joelho direito na partida entre Brasil e Camarões na Copa do Mundo. Foto: EFE / EFE

Levará tempo para que a importância dessa lesão se torne perceptível. Quando o Boxing Day chegar, a liga inglesa pode parecer que não está muito longe de sua força total. Isso, porém, nunca foi o problema. Haverá um impacto físico nos jogadores que estiveram no Catar, mas não se manifestará até março, quando o peso nas pernas se acumular. Mesmo assim, não assumirá a forma de desfalques em massa, mas maior vulnerabilidade a pequenas dores e distensões. Essas preocupações iminentes podem não ter muito efeito sobre o destino da maioria dos campeonatos nacionais da Europa, mas no mata-mata da Champions, onde uma ausência inoportuna de duas semanas pode ser a diferença entre a glória e a decepção, ainda podem ser decisivas.

O problema mais imediato, porém, é psicológico. Não é apenas a riqueza da Premier League - e a qualidade do jogador e do técnico que ela pode atrair - que a tornou a liga nacional dominante do futebol. Também não é apenas o apelo estético de seus estádios, ou a fama e imponência de seus maiores nomes, ou mesmo o fato de ser tudo conduzido em inglês. Parte de seu sucesso se deve à sua capacidade de projetar o quanto cada momento é importante.

Uma semana depois da final da Copa do Mundo, isso provavelmente é melhor descrito como uma venda complicada. Nenhum outro torneio, nem mesmo a Liga dos Campeões, pode oferecer tanto drama, tanta tensão das rodadas finais do Mundial. Seu segredo é sua escassez; cada jogo carrega a sensação de que é agora ou nunca, faça ou morra, uma vez na vida.

É uma competição de uma ordem diferente, um sucesso de bilheteria em um mundo de novelas e que oferece algo que a maioria das ligas agora é muito estratificada, muito hierárquica para fornecer regularmente. Cada jogo da Copa do Mundo tem um ar não apenas de risco, mas também de equilíbrio. A diferença entre os fortes e os (supostamente) fracos não é tão grande quanto foi permitido no futebol a nível nacional. A Copa oferece aos telespectadores regulares uma pitada de algo que eles não têm - mas podem secretamente desejar - de sua dieta mais comum.

O brasileiro Joelinton é um dos principais nomes do Newcastle. Foto: Action Images via Reuters / Action Images via Reuters

Isso não quer dizer, é claro, que a liga inglesa e o restante das principais competições da Europa se arrastarão relutantemente para um término. Os estádios estarão cheios no Boxing Day, porque é isso que muita gente faz nessa data. Ainda há muitas histórias para fascinar os torcedores em toda a Europa: Arsenal e Napoli, genuinamente azarões, competindo por títulos; a crise em andamento em Barcelona; Liverpool e Manchester United tentando atrair novos investimentos na esteira da ascensão do Newcastle; as tentativas do Chelsea de comprar todos os jogadores existentes. Em fevereiro, a Champions também estará de volta, o que significa que todos nós temos pelo menos três viradas notáveis do Real Madrid para admirar.

Faz uma semana desde aquele que pode vir a ser considerado o melhor jogo de futebol de todos os tempos. É pedir muito ao Everton e ao Wolverhampton que correspondam a esse padrão. Só porque você sempre joga no Boxing Day não significa, de fato, que você deveria.